Indicado a 2 Oscar, romance com Julia Roberts é um dos mais amados dos últimos 20 anos

“Closer: Perto Demais”, dirigido por Mike Nichols em 2003, ecoa as nuances líquidas das relações humanas delineadas por Zygmunt Bauman. Seu lançamento, há duas décadas atrás, desencadeou um misto de críticas e louvores, mas principalmente reconhecimento por desafiar as representações idealizadas do amor no cinema. A adaptação da peça teatral de Patrick Marber almejava retratar os relacionamentos com um verniz de realismo, ainda que tal objetivo não fosse plenamente alcançado.

É crucial compreender que “Closer: Perto Demais” não se enquadra no gênero de suspense ou violência, porém não deixa de provocar desconforto e impacto. Os diálogos, embora inteligentes, são impregnados de uma linguagem crua e agressiva, desafiando convenções e, por vezes, flertando com o machismo ao retratar mulheres como peões em jogos de poder masculino.

A trama segue a intersecção das vidas de dois casais: Dan e Alice, e Larry e Anna. À medida que suas relações se entrelaçam, emergem dinâmicas complexas de desejo, traição e vingança. No entanto, é difícil aceitar a passividade das mulheres diante da manipulação masculina, considerando a profundidade de seus personagens. A produção, embora inovadora em sua época, hoje suscita reflexões sobre responsabilidade afetiva e a natureza multifacetada do amor.

“Closer: Perto Demais” transcende as fronteiras do romance convencional, explorando as camadas mais sombrias e tortuosas das relações interpessoais. Em uma era permeada pela busca incessante por felicidade e perfeição nos relacionamentos, o filme serve como um lembrete contundente de que o amor, muitas vezes, é tão amargo quanto doce. Assisti-lo nos dias atuais é um exercício de autoconsciência, incitando-nos a questionar nossas próprias noções de moralidade e verdade nas relações humanas.

A produção se destaca por sua capacidade de desafiar expectativas e questionar convenções sociais arraigadas. Ao oferecer um retrato cru e descompromissado das dinâmicas amorosas, “Closer: Perto Demais” convida o espectador a mergulhar em um universo de emoções brutas e conflitos íntimos.

A jornada dos personagens revela a fragilidade das fronteiras entre o desejo e a manipulação, a paixão e o ressentimento. Dan, Alice, Larry e Anna são seres complexos, cujas escolhas e ações ressoam com uma autenticidade desconcertante. Em um mundo onde as relações são frequentemente romantizadas e simplificadas, o filme desafia essa narrativa, expondo as nuances e ambiguidades que permeiam os vínculos humanos.

Assim, “Closer: Perto Demais” se posiciona como uma obra atemporal, cujo impacto transcende as barreiras do tempo e do espaço. Em um cenário dominado por narrativas idealizadas de amor e romance, o filme nos lembra da complexidade e da imprevisibilidade da experiência humana. Ao confrontar o espectador com a crueza da realidade emocional, convida-nos a refletir sobre nossas próprias relações e motivações.

“Closer: Perto Demais”, na Netflix, é mais do que um simples filme sobre amor e relacionamentos. É um espelho provocativo que nos convida a examinar nossas próprias vidas e escolhas, desafiando-nos a confrontar as verdades desconfortáveis que muitas vezes preferimos ignorar. Em um mundo cada vez mais obcecado pela perfeição e pela superficialidade, a obra de Mike Nichols ressoa como um lembrete poderoso da profundidade e da complexidade da condição humana.

Filme: Closer: Perto Demais

Direção: Mike Nicholls

Ano: 2003

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10