4 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Janeiro está apenas na metade, mas a programação da Netflix está prontíssima para dar um upgrade. Com estreias de qualidade, o serviço de streaming preparou um menu e tanto para os aficionados em cinema e séries. Vem aí uma seleção irresistível de produções que prometem cativar os amantes da sétima arte, independente do gênero favorito.

A Revista Bula selecionou alguns dos melhores filmes que chegam no decorrer dos próximos dias para você ficar de olho. Não deixe de conferir e ficar por dentro de todas as novidades do catálogo que vão encher seus olhos, sua mente e seu coração de emoção. Destaque para “60 Minutos”, de 2024, Oliver Kienle; “The Kitchen”, de 2023, de Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares; e “Stillwater: Em Busca da Verdade”, de 2021, de Tom McCarthy. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

60 Minutos (2024), Oliver Kienle Divulgação / Netflix O lutador de MMA Octavio tem apenas uma hora para chegar ao aniversário de sua filha, caso contrário, ele pode perder a custódia dela para sempre. No entanto, para alcançar seu objetivo, ele deixa passar uma grande luta, o que desagrada a vários personagens duvidosos. À medida que Octavio é perseguido, a impiedosa corrida contra o tempo logo levará o jovem pai aos seus limites. Ao longo da perigosa jornada, Octavio é forçado a confrontar suas próprias fraquezas e tomar decisões difíceis para garantir o futuro com sua filha. A narrativa se desenrola em uma corrida eletrizante, onde a batalha no ringue é apenas uma parte do desafio.

The Kitchen (2023), Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares Jessica Forde / Focus Features Em uma Londres distópica, a disparidade entre ricos e pobres foi esticada ao limite. Todas as formas de moradia social foram erradicadas, restando apenas “A Cozinha”. Trata-se de uma comunidade que se recusa a sair do lugar que chamam de lar. É aqui que conhecemos Izi, uma pessoa solitária que vive lá por necessidade, buscando desesperadamente uma maneira de sair, e Benji, um garoto de 12 anos que perdeu sua mãe e procura por uma família. Acompanhamos esse par improvável enquanto eles lutam para construir um relacionamento em um sistema que está contra eles.

Stillwater: Em Busca da Verdade (2021), Tom McCarthy Divulgação / Dreamworks Derrotado pelo desemprego e pelos fantasmas do passado, Bill Baker, um trabalhador desempregado das plataformas de petróleo de Stillwater, Oklahoma, está à beira do abismo. No entanto, convencido da inocência de sua filha, Allison, que já cumpriu cinco longos anos de uma sentença de prisão de nove anos pelo assassinato de uma mulher, o viúvo Bill viaja para a cidade portuária de Marselha, na França, para visitar a filha. Agora, enfrentando uma barreira de idioma insuperável, diferenças interculturais e uma complexidade legal enlouquecedora, Baker decide assumir o controle para inocentar sua única filha. No entanto, segundas chances são difíceis de conseguir.