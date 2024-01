Frenético e alucinante, filme com John Cena na Netflix é opção mais divertida do catálogo

Eu não sei como, mas John Bonito se sai bem no thriller de ação explosivo “The Marine”, que estrela John Cena como John Triton, um ex-fuzileiro que precisa resgatar sua esposa, Kate (Kelly Carlson), sequestrada por um bando de ladrões de diamantes na Caroline do Sul. O negócio é o seguinte, se você procurar opiniões dos críticos, vai pensar que o filme não vale nadinha a pena. A nota no IMDb é lamentável. As atuações, confesso, são bem abaixo da média e os personagens são caricatos. Então, você deve estar se perguntando: e por que é que John Bonito se sai bem, então?

“The Marine” é um filme de uma hora e meia de duração, não há enrolação por aqui. O roteiro de Michelle Gallagher e Alan B. McElroy vai direto ao ponto. É ação que você quer? É ação que você tem! O longa-metragem tem cenas explosivas bastante exageradas. No começo, um carro fuzilado explode e é arremessado a uma altura de… sei lá, talvez, dez, quinze metros? Por que é que o carro está voando enquanto explode, sem que suas partes se separem? Eu não sei, mas é bem legal de ver. Outras sequências de efeitos especiais extravagantes e nada realistas continuam a surgir, mas de alguma forma, nenhuma delas me incomodaram. Elas não são nem tão mal executadas e nem tão caras que pareçam obscenas ou apelativas demais.

“The Marine” nunca será um clássico cult, mas já é um clássico de ação sessão coruja, ao estilo Jean-Claude Van Damme. Tire as crianças menores da sala ou pessoas sensíveis à violência. Não que seja um cinema ultraviolence, mas há lutas intensas, combates e armas de fogo. Mas, de um modo geral, nada tão chocante.

John Triton é um homem viciado em adrenalina, que depois de ser dispensado do serviço militar no Iraque, não consegue sequer trabalhar como segurança, porque ele é realmente indomável. Então, sua esposa, Kate, sugere que eles viajem para as montanhas da Carolina do Sul, perto da natureza e longe da vida urbana. Mas quando o casal para para abastecer em um posto de combustíveis, Kate é sequestrada por um grupo de ladrões de diamantes, liderado por Rome (Robert Patrick). Kate não é escolhida por nenhum motivo específico. Eles apenas precisam de uma refém para manter sua fuga da polícia mais segura. O problema é que eles provocam a fúria de John Triton, alguém muito mais perigoso e implacável que os próprios policiais.

John Triton é o típico herói de ação: um homem de poucas palavras, muitos músculos e uma tonelada de testosterona à beira de uma ebulição. Mesmo assim, ele é carismático, apaixonado por sua esposa e em busca de redenção. Um cara que não consegue conter seus nervos, mas que se derrete diante da mocinha em apuros. O lado surpreendente dessa história toda é que Kate, a esposa sequestrada de John, pode até ter a aparência de uma princesinha indefesa, mas é uma personagem bastante corajosa e ousada. Em diversas cenas, ela reage contra os criminosos, especialmente a parceira de Rome, Angela (Abigail Bianca), sem medo de levar alguns socos e chutes. Há cenas de ação e luta envolvendo essas mulheres também, o que é bem legal. Kate não fica esperando ser resgatada, ela tenta, quando pode, salvar a si própria, e quase consegue.

O filme de John Bonito pode não merecer destaque em premiações importantes e nem ser tão grandioso para explodir bilheterias com rios de dinheiro, mas é uma diversão garantida para quem gosta dos tradicionais filmes de ação dos anos 1980 e 1990.

Filme: The Marine

Direção: John Bonito

Ano: 2006

Gênero: Ação

Nota: 8/10