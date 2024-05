O melhor filme da Netflix, e talvez você ainda não tenha assistido

O paradoxo intrínseco da solidão humana, evidente desde o nascimento até a morte, sublinha uma das poucas verdades universais: frequentemente cruzamos com pessoas que parecem desinteressadas em compartilhar experiências ou emoções significativas, preferindo manter segredos bem guardados contra curiosidades invasivas. Ainda assim, em um esforço quase patológico para atender às expectativas sociais, muitos de nós adotam comportamentos artificialmente construídos, esquecendo-se de nossas próprias idiossincrasias e traumas. Apesar dessa tendência ao desespero, mantemos a esperança de eventualmente encontrar alguém cuja vida ecoe a nossa, livre de segundas intenções.

Com o avançar da idade e a chegada de um discernimento mais apurado, percebemos que as amizades formadas na juventude possuem maior probabilidade de sobreviver às vicissitudes da vida, apesar de muitas vezes serem desfeitas à medida que amadurecemos. Essas conexões, quando cultivadas, têm o poder de alterar destinos e até o mundo ao redor, destacando-se como um vínculo humano profundo e duradouro. Essa é uma realidade distante dos personagens do filme “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. Na sua segunda obra, Rian Johnson explora um mistério envolvente com uma abordagem única, destacando a trivialidade e os perigos dos jogos entre uma elite entediada.

O filme ilustra, com uma referência à canção dos Beatles, as camadas complexas das relações humanas, que capturam e transformam a luz em uma energia sombria. Johnson, homenageando Agatha Christie com um toque de originalidade, mescla humor e tensão em uma narrativa que mantém o espectador intrigado. O filme desafia as convenções do gênero, modificando a trama de forma que o foco não seja apenas descobrir o culpado, mas sim entender como a história se desenrola. Ao contrário do primeiro filme, onde a morte de Harlan Thrombey é o centro, neste não há uma vítima desde o início, permitindo que Daniel Craig, como Benoït Blanc, investigue uma série de personagens excêntricos.

Entre as críticas sociais e representações variadas, o filme também apresenta personagens como Birdie Jay, uma socialite superficial interpretada por Kate Hudson, e um papel duplo marcante de Janelle Monáe. O filme talvez padeça de um excesso de duração, que pode levar o espectador a conjecturar demasiadamente sobre o fim, mas isso é algo que poderia ser ajustado em uma futura continuação de Benoït Blanc.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10