Se você ama “Um Lugar Chamado Notting Hill”, precisa assistir ao novo romance com Anne Hathaway no Prime Video

Novo filme do Prime Video, “Uma Ideia de Você”, dirigido por Michael Showalter, aborda questões de etarismo e sexismo na sociedade e na mídia. O longa é estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, que interpretam Solène e Hayes, respectivamente. Os dois se conhecem nos bastidores do festival de música Coachella. Solène está lá para acompanhar a filha de dezesseis anos, Izzy (Ella Rubin), enquanto Hayes é uma das atrações do festival, junto com seus colegas integrantes da boy band August Moon. Solène, em busca de um banheiro, acaba entrando no trailer de Hayes, sem saber que está no camarim de um artista. Ela o conhece sem ter conhecimento de sua identidade.

Durante a sessão de autógrafos, eles se reencontram e Hayes pergunta o nome de Solène. A breve apresentação é o suficiente para ela dizer que tem uma galeria de arte em Silver Lake, Los Angeles. Com essas informações, Hayes tem o necessário para procurá-la depois do encontro fugaz. Ele demonstra bastante interesse, enquanto ela resiste. Afinal, o que pensarão de uma mulher de 40 anos se envolvendo com um integrante de uma boy band que poderia ser namorado de sua filha? No entanto, o amor prevalece e logo a troca de olhares, toques, palavras e gestos falará mais alto que a razão.

Sem surpresa, o casal é flagrado por paparazzi em busca de uma manchete sensacionalista. Logo, o rosto de Solène estampa inúmeros sites de fofocas online. A repercussão sobre o romance é negativa. As críticas, evidentemente, giram em torno da diferença de idade entre eles, censurando-a por sua escolha e questionando seu comportamento como mãe. O filme não mente neste aspecto: a mídia e a sociedade são muito mais implacáveis e julgadoras com mulheres. Homens mais velhos frequentemente são vistos com parceiras bem mais jovens e raramente enfrentam críticas por isso. Ao contrário, são as parceiras que são rotuladas de interesseiras. Não importa a posição da mulher na sociedade, ela sempre é retratada como a vilã.

Com elementos que lembram “Um Lugar Chamado Notting Hill”, mas sem o mesmo charme londrino, e, sem dúvida, faz falta as atuações de Hugh Grant e Julia Roberts, “Uma Ideia de Você” carece de tempero e substância, especialmente para o personagem de Hayes, que não consegue mostrar camadas mais profundas além das que vemos superficialmente. No entanto, não quero ser injusta com Galitzine, que brilha da melhor forma possível em um papel que não lhe oferece muitas ferramentas. Seu rosto meio barroco, meio feminino, parece uma escultura intocável e se alinha à ideia do conto de fadas. Anne Hathaway, estonteantemente bonita e implacavelmente talentosa, é a alma e o fio condutor do filme. Se não fosse por ela, o longa-metragem teria rendido bem menos do que rendeu.

“Uma Ideia de Você”, entretanto, não é um desperdício e atende às expectativas de entretenimento e romance. Um filme que levanta algumas reflexões sobre como a sociedade é cruel com as mulheres e aplica padrões diferentes para homens.

Filme: Uma Ideia de Você

Direção: Michael Showalter

Ano: 2024

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8/10