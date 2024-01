Filme de Filme fofinho e adorável sobre amizade e coragem, no Prime Video, é essencial para começar bem o ano

Theodore Melfi escreveu, originalmente, o papel de Vincent, em “Um Santo Vizinho” para Jack Nicholson. Não é à toa que a personalidade do personagem se assemelha tanto com a de Melvin Udall, de “Melhor é Impossível”. Mas, a esta altura, Nicholson já havia aposentado. A última aparição do ator nas telas foi em 2010, em “Como Você Sabe”, de James L. Brooks. Ao rejeitar o papel, ele indicou Bill Murray. Tudo se encaixou perfeitamente.

“Um Santo Vizinho” também foi o filme que lançou o jovem talento Jaeden Martell, que mais tarde estrelou sucessos, como “It: A Coisa” e “Entre Facas e Segredos”. Neste filme de Melfi, ele é Oliver, um garotinho pequeno e magricelo que sofre bullying dos valentões do colégio. Filho adotivo de pais divorciados, ele mora com a mãe, Maggie (Melissa McCarthy), uma mãe solteira e técnica de exames de imagem esforçada, que trabalha exaustivamente para proporcionar a vida mais normal possível para o menino. Mas seu esforço se vira contra ela, quando ela precisa fazer plantões no hospital, se tornando uma mãe ausente.

Para cuidar de Oliver, ela contrata o vizinho Vincent, um idoso mal-humorado e avarento, que não é exatamente um modelo de honestidade e heroísmo. Dentro dele, no entanto, há um homem lutando contra seus maus hábitos para proporcionar à sua esposa, Sandy (Donna Mitchell), os melhores últimos dias de sua vida. Ela sofre de Alzheimer e está internada em uma clínica para idosos. Os custos são arcados pelo plano de saúde de Vincent, que está com as mensalidades atrasadas e prestes a ter os serviços cortados. Além de Sandy, ele também cuida de Daka (Naomi Watts), sua namorada dançarina de stripper russa e que está grávida. Desesperado por dinheiro, ele aproveita cada mínima oportunidade de extorquir a vizinha desesperada, Maggie, e apostar em corridas de cavalos para ganhar alguns trocados.

Vincent cobra um valor altíssimo para cuidar de Oliver. Maggie aceita, já que o imóvel vizinho é o lugar mais próximo de casa possível e ela não tem tempo para procurar uma babá. Mas os métodos de educação de Vincent são um tanto contraditórios. Embora ele seja rígido em relação às tarefas de casa, ele faz o menino roçar o gramado de seu quintal, ir a corridas de cavalos fazer apostas com ele e acompanhá-lo até o bar. Vincent está quase sempre bêbado, mas Maggie está ocupada demais para notar.

A convivência entre ele e Oliver é um evento catalisador na vida do garoto, que não tem nenhum modelo de homem. O menino começa a aprender a se defender de seus agressores na escola e a realizar tarefas mais masculinas e maduras. Apesar disso, ele começa a ganhar fama de brigão na escola, o que causa problemas para Maggie. Essa é a oportunidade perfeita para seu ex-marido entrar com um pedido de guarda de Oliver, alegando a incapacidade da mãe de cuidar dele.

Com um elenco extraordinário e um enredo adorável, engraçado e cativante, a química entre Murray e Martell é excepcional e seus personagens, na tela, formam o equilíbrio perfeito entre um homem extremamente ranzinza e espertalhão e uma criança generosa e encantadora. Um enredo simples, mas trabalhado com perspicácia e doçura, “Um Santo Vizinho” é um filme que todo mundo deveria assistir.

Filme: Um Santo Vizinho

Direção: Theodore Melfi

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama

Nota: 9/10