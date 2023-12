10 melhores séries que estrearam em 2023 na Netflix

Império da Dor (2023), Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster

Keri Anderson / Netflix

A minissérie explora as origens e implicações da crise do vício em opioides nos EUA, abordando as narrativas dos criminosos, vítimas e daqueles que buscaram a verdade. As vidas foram alteradas permanentemente com a introdução do OxyContin. Ao examinar os crimes, as responsabilidades e os sistemas em jogo, a trama revela as consequências impactantes que deixam centenas de milhares de americanos à mercê da crise, oferecendo uma perspectiva detalhada sobre o devastador impacto do vício, envolvendo tanto a esfera pessoal quanto as falhas sistêmicas.