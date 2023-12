Drama europeu belíssimo que acaba de chegar à Netflix é uma terapia para o coração

A Suécia é um lugar frio. As paisagens e o clima contribuem para uma sensação gélida e distante. Mas a fotografia de “Agradecimento e Desculpas”, de Lisa Aschan e escrito por Marie Østerbye, leva tons quentes e granulados que passam a sensação de calor, sensibilidade, memória e drama. O enredo narra a complexa relação entre duas irmãs, Sara (Sanna Sundqvist) e Linda (Charlotta Björck), que cresceram distantes depois da separação dos pais. Sara, a mais nova, se casou, teve um filho, Elliot (Amaël Blomgren Alcaide), agora com cinco anos de idade, e está grávida. Linda, embora seja a mais velha, tem uma aparência mais juvenil, ingênua, doce, mas também rebelde e caótica. Elas são o oposto uma da outra.

Quando Sara fica viúva perto de dar à luz, acaba sendo amparada pelas pessoas com quem mais tem problemas de convivência. É sua irmã, Linda, que aparece na porta de sua casa, com um cachorro enorme, para ajudá-la a tomar conta de Elliot enquanto lida com o luto. Também a sogra, Helen (Ia Langhammer), uma terapeuta que, embora ajude os outros, não consegue ajudar a si mesma a ser mais agradável com que ela se importa.

Sara é o centro do filme e concentra em sua personagem a força motriz de todo o drama. É por meio de sua expressão e postura que compreendemos, mesmo quando não há muitas palavras, o quão quebrada porém resiliente ela está. Sua face desenha a expressão da angústia, da solidão e do medo. Ela se atrapalha, escorrega no piso amadeirado e rústico da casa impecavelmente limpa, embora haja alguns brinquedos pelo caminho. Sua mente orbita o espaço entre a realidade e o desespero. Ela combina algo com a sogra e não cumpre. Tanto faz. Nada é tão grave assim mais. Ela é uma viúva agora.

Um dos maiores ressentimentos de Sara é em relação a Linda. Quando os pais se separaram, ela tinha apenas 10 anos, mas a irmã já era grande o bastante para escolher seu próprio caminho. Então, Linda escolheu ficar com o pai, alimentando pelos anos seguintes o rancor da irmã, que se sentiu abandonada.

Linda, por sua vez, viveu a vida toda como cuidadora de seu pai. Ela levou a função tão à sério, que se tornou cuidadora também de seu namorado, um jovem pseudo-good vibes que a culpa por todos os problemas e faz constantes chantagens emocionais para manipulá-la, já que percebeu como ela é generosa e empática.

E é no momento em que o cunhado morre que ela percebe o quanto ela e a irmã, Sara, estão solitárias. E o vazio da solidão é um poço sem fundo. Sara está desamparada e Linda é a personificação do amparo, embora não seja com perfeição. Quando falha com Elliot, é fuzilada por Sara, que interpreta as imperfeições de Linda como abandono.

Aos poucos, a convivência as reaproxima. Não de maneira fácil, calorosa ou pacífica, mas com todas as nuances e complexidades que uma relação entre irmãs pode ter. Ambas têm uma bagagem de suas convivências destemperadas com os pais que as moldaram em suas vidas adultas. Elas estão quebradas, mas descobrem que juntando seus cacos encontram a forma perfeita.

Filme: Agradecimento e Desculpas

Direção: Lisa Aschan

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 9/10