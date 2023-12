Julia Roberts e a comédia romântica mais cultuada da história do cinema, agora na Netflix

“Uma Linda Mulher”, dirigido por Garry Marshall em 1990, permanece um marco no gênero da comédia romântica, embora não esteja livre de críticas. O filme narra a história de Vivian Ward, uma trabalhadora do sexo interpretada com carisma por Julia Roberts, e seu encontro com o rico empresário Edward Lewis, um papel sóbrio de Richard Gere. A premissa, um tanto conto de fadas moderno, é realizada com uma mistura de realismo e idealismo que ressoa ainda hoje.

Roberts entrega uma performance memorável, trazendo uma combinação de vulnerabilidade e força à sua personagem. Seu carisma natural e química com Gere são palpáveis, elevando o filme além de seu roteiro. Gere, por sua vez, oferece um equilíbrio com uma atuação que, embora menos carismática, é essencial para o dinamismo do casal.

O roteiro de J.F. Lawton equilibra momentos de humor leve com uma sensibilidade romântica. Enquanto o filme segue a fórmula tradicional das comédias românticas, ele consegue evitar ser excessivamente previsível. No entanto, a abordagem do filme em relação a temas como prostituição e diferenças de classe não é profundamente explorada, ficando na superfície de questões mais complexas.

Visualmente, “Uma Linda Mulher” é um produto de seu tempo, capturando a estética dos anos 90 com um brilho nostálgico. O figurino, especialmente o icônico vestido vermelho de Vivian, tornou-se um símbolo do filme, demonstrando a habilidade do design em criar imagens duradouras na cultura pop.

A trilha sonora, marcada pela canção “Pretty Woman” de Roy Orbison, é habilmente utilizada, ampliando a atmosfera romântica do filme. Ela se tornou sinônimo da obra, mostrando como a música pode realçar e permanecer intrínseca à experiência cinematográfica.

No entanto, é importante notar que “Uma Linda Mulher” reflete valores e normas sociais de sua época, que podem parecer datados ou problemáticos sob uma perspectiva atual. O filme romantiza certos aspectos da vida de Vivian de maneira que pode parecer insensível ou simplista.

“Uma Linda Mulher” é um filme que deve ser apreciado tanto por seu entretenimento quanto pela sua contribuição ao gênero de comédia romântica. Ao mesmo tempo, é essencial reconhecer e discutir suas limitações e o contexto em que foi criado. Embora não seja sem falhas, o filme oferece um vislumbre fascinante dos padrões culturais de sua época e permanece um ponto de referência no cinema.

Filme: Uma Linda Mulher

Direção: Garry Marshall

Ano: 1990

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10