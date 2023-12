Premiado e aclamado por críticos, filme sueco acaba de chegar à Netflix

A vida e suas surpresas muitas vezes nos fazem ter a certeza de que estamos num imenso tabuleiro, onde alguém controla nossos desejos, subverte nossas vontades e eis que chega a hora de encarar no susto uma mudança sem a qual passaríamos muito bem. Esses abusos do destino, a que todos têm de se acostumar porque inevitáveis, determinam de que maneira cruzaremos o trecho que resta da estrada, se olhando mais o chão, ou, se, ao contrário, quanto mais alta a cabeça, mais perto estaremos de nós mesmos.

“Agradecimento e Desculpas”, como o nome diz, vai e volta nos meandros das relações de uma mulher com quem julgava conhecer. Ganhadora do Guldbagge, o prêmio do Instituto Sueco do Cinema, por “She Monkeys” (2011), Lisa Aschan conhece a tal alma feminina como poucos. Seu novo trabalho remexe as emoções da protagonista até que o espectador descubra-se nela, proeza que nem todos conseguem.

Sara vive uma segunda gravidez especialmente difícil. Seu relacionamento com o namorado Daniél, de Mattias Ramos, se arrasta enquanto ela prolonga o momento da definitiva ruptura, e ela tenta fazer com que Eliot, o filho dos dois, do carismático Amaël Blomgren Alcaide, não absorva as neuroses de dois adultos envenenados pela melancolia. Logo na primeira cena, a ideia da separação se materializa por uma parede na conversa que Daniél e Sara têm, ela no banheiro e ele no corredor; ele diz que vai embora, ela, em choque, não esboça reação, parece indignada, furiosa até, mas, no fundo, sabe que isso não tardaria a acontecer.

Sanna Sundqvist processa cada novo golpe na vida de sua personagem abusando dos olhares gélidos, da feição crispada, e quando na manhã seguinte, depois de terem dormido ela na cama do casal e ele no sofá, Sara tenta acordá-lo e Daniél não levanta mais, entende que a vida está mesmo impondo-lhe um jogo sádico, cujas regras estão além do seu alcance.

O roteiro de Marie Østerbye inclui na história Helen e José, os pais de Daniél vividos por Ia Langhammer e Juan Rodríguez, a fim de deixar tudo ainda mais nebuloso. Eles não sabiam que o filho já não tinha mais vontade de estar com Sara, ela, claro, não faz questão de humilhar-se com alguma inconfidência, e essas momentos, preciosos, dão a carga dramática que um filme como esse encerra.

Sundqvist é habilidosa ao desvelar faces menos tenebrosas de Sara, mormente quando Linda, a irmã mais velha, registro memorável da comediante Charlotta Björck, abdica da urgência de fazer rir e mergulha numa composição austera. Linda é a única pessoa no mundo com poder de resgatar Sara do limbo em que foi atirada e no qual permaneceu com algum gosto, o que, por seu turno, só consegue com a ajuda de Timo, o pai senil incorporado por Ville Virtanen, a fração de reconhecimento e perdão de que tanto precisa.

Filme: Agradecimento e Desculpas

Direção: Lisa Aschan

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 8/10