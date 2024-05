O filme com Woody Harrelson visto por mais de 30 milhões de espectadores na Netflix

A trama de “O Homem de Toronto” (2022), dirigida por Patrick Hughes, entrelaça as histórias de dois homens dispares, cujos destinos se cruzam de forma inusitada, criando um emaranhado de equívocos que desembocam em situações de tensão e perigo. Em um enredo onde a realidade se constrói com mal-entendidos tolos, esses indivíduos comuns se veem transformados em assassinos impiedosos, imersos em um mundo sombrio onde a banalidade contrasta com a brutalidade do crime.

Teddy Nilson, interpretado com naturalidade cômica por Kevin Hart, busca refúgio em um chalé rústico em Onancock, Virgínia, mas um erro de impressão o conduz à porta de Randy, um vilão instável e meticuloso, magistralmente interpretado por Woody Harrelson. O encontro casual entre ambos desencadeia uma sequência de eventos absurda, onde Randy enxerga a oportunidade de uma aposentadoria luxuosa, almejando abandonar a vida no crime e realizar seu sonho de abrir um restaurante. No entanto, as diferenças entre os dois personagens se tornam evidentes, desafiando a lógica da parceria criminosa.

O desconforto inicial entre Teddy e Randy gradualmente dá lugar a uma improvável amizade, mesmo diante do temperamento explosivo de Randy e da tranquilidade resiliente de Teddy. A dinâmica entre os dois é marcada por momentos hilariantes e por uma camaradagem peculiar, especialmente quando confrontados com inimigos formidáveis, como o enigmático Homem de Miami, interpretado por Pierson Fodé, e o corrupto presidente da Venezuela, Sebastián Marín, papel de Alejandro de Hoyos.

A trajetória de “O Homem de Toronto” é uma jornada de humor irreverente e ação frenética, onde a extravagância se mistura com a camaradagem improvável entre seus protagonistas. Ainda que o enredo possa parecer caótico em sua concepção, cada elemento é habilmente tecido para criar uma tapeçaria de absurdos que cativa e diverte.

A performance de Kevin Hart como Teddy Nilson é um verdadeiro destaque, oferecendo momentos de comédia genuína e uma vulnerabilidade surpreendente por trás de sua persona atrapalhada. Enquanto isso, Woody Harrelson entrega uma interpretação magistral de Randy, trazendo à vida um vilão complexo e carismático que transcende os estereótipos do gênero.

A direção de Patrick Hughes mantém o ritmo frenético do filme, navegando habilmente entre cenas de humor e sequências de ação eletrizantes. Cada momento é meticulosamente coreografado, desde as trocas de socos até as perseguições alucinantes pelas ruas de Toronto.

Apesar de sua aparente superficialidade, “O Homem de Toronto” reserva espaço para reflexões sutis sobre amizade, lealdade e a natureza humana. Sob a fachada de uma comédia descompromissada, o filme convida o espectador a questionar as fronteiras entre o bem e o mal, o riso e o drama, em um universo onde nada é exatamente como parece.

“O Homem de Toronto”, na Netflix, celebra o absurdo e a camaradagem em uma aventura cinemática que nos lembra da importância de não levar a vida tão a sério e de encontrar alegria nas situações mais inesperadas. Com seu humor afiado e sua ação vertiginosa, o filme é uma experiência verdadeiramente inesquecível para aqueles que se aventuram em seu mundo extravagante e caótico.

Filme: O Homem de Toronto

Direção: Patrick Hughes

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Comédia

Nota: 8/10