Divertidíssimo, filme com Jennifer Aniston, na Netflix, já foi visto por mais de 150 milhões de pessoas

A colaboração recorrente entre o diretor Dennis Dugan e Adam Sandler tem gerado uma série de filmes cômicos memoráveis, como “Um Maluco no Golfe”, “Zohan: O Agente Bom de Corte” e “O Paizão”. Essa parceria também se estende a projetos com Jennifer Aniston, como “Mistério no Mediterrâneo” e “Mistério em Paris”. A amizade de longa data entre Sandler e Aniston, estabelecida antes mesmo de suas ascensões à fama, culmina agora em sua primeira colaboração em “Esposa de Mentirinha”.

No filme, Sandler interpreta Danny, um rapaz de origem judaica que sempre enfrentou dificuldades com relacionamentos devido à sua aparência. Sua vida toma uma reviravolta quando ele descobre que mulheres tendem a se sentir mais atraídas por homens comprometidos. Assim, ele adota o hábito de usar uma aliança e inventar histórias sobre um casamento infeliz para atrair parceiras. Ao longo de duas décadas, essa estratégia se revela eficaz, proporcionando-lhe encontros com mulheres jovens e atraentes.

No entanto, tudo muda quando Danny, agora um cirurgião plástico bem-sucedido e financeiramente estável, conhece Palmer (Brooklyn Decker), uma bela professora de matemática, e sente uma conexão genuína. O romance parece promissor até que Palmer descobre a aliança de Danny e assume que ele é casado. Para convencê-la do contrário, Danny recorre à ajuda de sua assistente, Katherine (Jennifer Aniston), para fingir ser sua ex-esposa e encerrar o suposto casamento. Mas à medida que a mentira se desenrola, envolvendo também os filhos de Katherine e o primo de Danny, todos se veem em uma aventura no Havaí.

“Esposa de Mentirinha” cativa o público com seu humor irresistível e situações absurdamente engraçadas. Sandler e Aniston exibem uma química notável e um charme cativante em suas performances. Apesar da trama simplista, o filme ressalta como o amor muitas vezes se revela quando menos esperamos. A habilidade de Sandler em transformar até as piadas mais simples em momentos de diversão para toda a família é evidente, destacando-se entre os pontos fortes do filme.

Embora “Esposa de Mentirinha”, na Netflix, tenha recebido críticas negativas, é inegável o apelo do filme junto ao público. A atmosfera descontraída e divertida das gravações reflete-se na tela, demonstrando o quanto o elenco se divertiu durante o processo. Mesmo diante das críticas, Sandler continua a ser um dos atores mais populares entre os espectadores.

Além dos talentosos protagonistas, o filme conta com participações especiais de Nicole Kidman, Ian Maxtone Jones, Kirsten Brant, Joanna Damon e outros, enriquecendo ainda mais a experiência cinematográfica.

Filme: Esposa de Mentirinha

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10