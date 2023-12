4 filmes mais que perfeitos para assistir na Netflix

Gênio Indomável (1997), Gus Van Sant

Will Hunting é um jovem autodidata e genial que trabalha como faxineiro no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Embora Will seja um gênio em matemática, ele enfrenta desafios emocionais significativos e luta contra seu passado tumultuado. O filme desenrola-se quando Will, por acaso, resolve um problema matemático complexo que o professor Gerald Lambeau coloca para seus alunos. Impressionado com a habilidade de Will, Lambeau tenta orientá-lo, mas Will, devido a suas questões pessoais, reluta em aceitar ajuda e se fecha para o mundo.A história toma um novo rumo quando Will é colocado sob a supervisão do terapeuta Sean Maguire, interpretado por Robin Williams. Sean, um terapeuta pouco convencional, tenta ajudar Will a superar seus traumas e a aproveitar seu potencial.