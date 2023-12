4 filmes arrebatadores que chegaram esta semana à Netflix e te farão ficar em casa no Natal

Rebel Moon — Parte 1: A Menina do Fogo (2023), Zack Snyder

Clay Enos / Netflix

Em um universo distante, Kora, uma jovem com um passado enigmático, encontra refúgio em uma lua isolada habitada por pacíficos agricultores. A tranquilidade do local é abruptamente interrompida quando o maligno Balisarius e seu emissário descobrem que os moradores locais têm ligações com um grupo rebelde. Kora, junto com Gunnar, um fazendeiro ingênuo, embarcam em uma jornada desafiadora para recrutar aliados para a causa da lua, incluindo um eclético grupo de guerreiros com histórias únicas. A narrativa se aprofunda nas dinâmicas e conflitos internos do grupo, enquanto eles se preparam para uma batalha iminente contra o poderoso Mundo-Mãe. O filme promete ser um épico de ficção científica, explorando temas de redenção, lealdade e a luta pela liberdade, entrelaçados com sequências de ação visualmente deslumbrantes e um profundo senso de humanidade.