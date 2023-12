Fofinho e encantador, comédia romântica com Anne Hathaway, na Netflix, é filme perfeito para relaxar a cabeça

Comédia romântica com Anne Hathaway, “Uma Garota Encantada” é um filme dirigido por Tommy O’Haver, inspirado no romance de Gail Carson Levine e adaptado para as telas por Laurie Craig, Karen McCullah e Kirsten Smith. Por sua vez, o livro é uma sátira do conto de fadas de Cinderela. Anne Hathaway estrela no papel da protagonista, Ella, uma garota que ao nascer é enfeitiçada por sua fada madrinha Lucinda (Vivica A. Fox). Os feitiços são comuns neste mundo encantado e servem como bençãos das fadas para suas protegidas.

No entanto, para Ella, seu feitiço de obediência se torna um verdadeiro tormento em sua vida. Incapaz de negar ordens de qualquer pessoa, Ella se vê obrigada a realizar ações que não coincidem com sua natureza, como furtar sapatinhos de cristal e poções mágicas e até tentar assassinar o príncipe Char (Hugh Dancy). Mas não coloquemos a carroça na frente dos bois. Antes de Ella se tornar uma potencial vilã contra sua vontade, ela é uma garota bondosa e com muita personalidade, amiga de Areida (Parminder Nagra) e ativista em favor dos ogros, gigantes e duendes desfavorecidos no governo do malvado rei Edgar (Cary Elwes).

O sobrinho de Edgar, Char, é o verdadeiro herdeiro do trono e está prestes a assumir o comando do reino. Ingênuo, ele acredita que o tio é um ser justo e generoso, que cuidou dele com amor e lealdade durante toda sua vida. Na verdade, Edgar quer exterminar o príncipe para ficar com sua coroa. Enquanto todas as garotas, principalmente as irmãs adotivas malvadas de Ella, Hattie (Lucy Punch) e Olive (Jennifer Higham), são apaixonadas em Char, a jovem o vê com indiferença e acredita que ele é tão egoísta e convencido quanto o rei Edgar. No entanto, um encontro inesperado entre Ella e Char irá corrigir os equívocos.

Char fica imediatamente encantado com Ella, justamente porque ela não tem interesse romântico por ele e nem o acha perfeito. Como primeira pessoa que o enxerga de maneira humanizada, Ella acaba chamando a atenção do príncipe. Ela, que decide ir atrás de sua fada madrinha para desfazer o feitiço, acaba empreendendo uma jornada ao lado do príncipe, do duende Slannen (Aidan McArdle) e de um livro falante, Benny (Jimi Mistry). Juntos, eles fazem amizades com os seres encantados do reino e ouvem suas demandas. Enquanto Char se dá conta de como vivem de verdade os súditos fora do castelo, ele tem a chance de mostrar para Ella que é diferente do tio. Eles acabam se apaixonando, mas a jovem não encontra a fada madrinha para quebrar o feitiço e isso pode provocar grandes problemas quando seus caminhos se cruzarem com o de Edgar, que a ordenará a agir contra seu sobrinho.

Com várias cenas engraçadinhas e bobas, “Uma Garota Encantada” é familiar, leve e divertido. A atuação carismática de Anne Hathaway torna a experiência ainda mais agradável. A equipe de design ainda tem a ideia interessante de misturar o mundo medieval com o atual, inserindo escadas rolantes nos cenários épicos irlandeses. O céu nublado foi modificado por computadores para ter um tom azul brilhante e dar a sensação de magia aos espectadores. A ambientação é realmente encantadora e nos leva para um mundo de fantasia. Canções de Queen deixam a atmosfera pop e cool.

Filme: Uma Garota Encantada

Direção: Tommy O’Haver

Ano: 2004

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10