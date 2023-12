Suspense policial com Morgan Freeman e Ed Harris é um dos melhores filmes na Netflix e você ainda não viu

Direção de estreia de Ben Affleck, “Medo da Verdade” é um thriller investigativo aclamado de 2007, protagonizado pelo irmão, Casey Affleck. Baseado no livro de Dennis Lehane, o mesmo de “Sobre Meninos e Lobos”, o longa-metragem se passa em um bairro de periferia de Boston, onde uma garotinha chamada Amanda McCready, de quatro anos, desapareceu misteriosamente. Quando os policiais são descreditados pelos moradores, eles acreditam que as respostas podem vir mais de dentro de sua comunidade obscura que das autoridades. É por isso que Patrick Kenzie (Affleck), um detetive independente, é contratado por familiares para investigar o caso. Sua parceira de trabalho é a namorada, Angie Gennaro (Michelle Monaghan). Ambos são pessoas de boa índole e interessados na verdade, mas seu senso de Justiça se mostra diferentes quando eles são moralmente confrontados ao longo de suas investigações.

Embora seja visto como um “moleque” pelos policiais à frente do caso, o chefe de polícia Jack Doyle (Morgan Freeman) e os investigadores Remy Bressant (Ed Harris) e Nick Poole (John Ashton), aos poucos eles unem suas descobertas a fim de perseguir a verdade e descobrir o paradeiro de Amanda.

Qualquer pessoa, independente da classe social, gênero, cor, etnia ou religião pode estar sujeita à violência urbana, mas, convenhamos, alguns grupos estão, sim, mais vulneráveis a serem vítimas dela. Amanda é uma criança de um lar empobrecido, que vive em uma área perigosa da cidade e cuja mãe, uma dependente química, coloca a própria filha em contato com um mundo subversivo e caótico. Quando Helene (Amy Ryan), mãe da menina desaparecida, e seu namorado decidem roubar dinheiro de um traficante, as coisas ficam sinistras.

Patrick acredita que o sequestro tem relação com a situação e logo dá informações para a polícia que vão culminar em uma negociação atrapalhada com o chefe do tráfico Cheese (Edi Gathegi). Mas as coisas são ainda muito mais complexas do Patrick, Angie e nós, público, imaginamos. Uma série de reviravoltas ocorrem antes de a verdade completa ser revelada.

Além da história intrigante e que prende o espectador, ela também lança dilemas éticos e morais para quem assiste. Em diversas situações, nos perguntamos o que faríamos se fôssemos Patrick, ou se o caminho que ele escolheu foi o melhor e mais correto.

Com um roteiro astuto, atuações extraordinárias de um elenco estelar e personagens interessantes, “Medo da Verdade” é muito elucidativo em relação à carreira de Ben Affleck, que desde o começo se mostrou muito mais promissora por trás das câmeras que na frente delas. Criados em Boston, Ben e Casey parecem muito à vontade explorando um mundo que eles conhecem bem. Sem dúvidas é um trabalho de estreia confiante e ousado, até porque Lehane é conhecido e seus livros são amados. É muita responsabilidade de um iniciante decidir adaptar um deles para as telas. Por mais que Ben Affleck tenha nos impressionado com seu “Gênio Indomável”, em parceria com Matt Damon, essa estreia na direção saiu melhor que encomenda.

Filme: Medo da Verdade

Direção: Ben Affleck

Ano: 2007

Gênero: Suspense/Drama/Policial

Nota: 9/10