Filme com Robert De Niro no Prime Video é a cura para todas as suas preocupações e remédio contra todo mau humor

Com roteiro de Austen Earl e Sebastian Maniscalco e direção de Laura Terruso, “Sobre Meu Pai” é uma comédia extremamente subestimada. O enredo é inspirado na relação real de Maniscalco com seu pai, um imigrante siciliano. No filme, o pai, Salvo, é interpretado por Robert De Niro, enquanto Maniscalco interpreta a si mesmo.

A história gira em torno de Sebastian, um gerente de hotel que namora a artista plástica Elle (Leslie Bibb). Ele está apaixonado por ela e pretende pedi-la em casamento com a aliança de sua avó, guardada a sete chaves por seu pai, o cabeleireiro que foi uma celebridade nos anos 1980, Salvo. Quando Elle chama Sebastian para passar o feriado da Independência com sua família, ele acredita ser a oportunidade perfeita para fazer o pedido. O problema é que seu pai não pretende abrir mão da aliança, a menos que conheça Elle e sua família e tenha certeza de que ela é a mulher ideal para o filho.

Com a desconfiança do pai em relação à Elle e seus pais, e o ciúme que demonstrou ao mencionar passar o 4 de julho longe dele, Sebastian diz à namorada que não poderá ir para não deixar o pai sozinho. Então, Elle sugere que Salvo viaje junto com eles e conheça seus pais e irmãos.

Enquanto Salvo é um imigrante de classe trabalhadora que construiu seu singelo patrimônio com muito trabalho e suor, o pai de Elle, Bill (David Rasche), é herdeiro de uma enorme fortuna e dono de uma rede de hotéis de luxo. A mansão da família é uma belíssima construção em estilo tradicional americano e definitivamente surpreende todos que entram nela. A mãe de Elle, Tigger (Kim Cattrall), também é de família abastada e conservadora. Tigger é uma política do partido republicano.

Elle tem dois irmãos. Um deles é Lucky (Anders Holm), que se formou em Yale após ter sua vaga comprada na universidade de Ivy League, um playboy que trabalha no ramo de turismo fazendo as coisas que mais gosta: se divertindo em lugares incríveis. O outro, é um curandeiro místico, chamado Doug (Brett Dier), que se diz culpado por ter nascido branco e rico, muito embora não abra mão de seus privilégios.

Com piadas hilárias e nem um pouco sutis, o filme de Terruso faz uma sátira ao Old Money e ao conservadorismo americano, demonstrando como a família de Elle é xenófoba e tem ojeriza aos mais pobres. No entanto, eles tentam a todo momento mascarar seus preconceitos e relativizar seus privilégios. Por outro lado, Salvo não é nenhum pobre coitado. Ele é um homem de opiniões fortes e que zomba, sempre que pode, da futilidade e da ignorância da família de Elle. Ao seu modo, também faz pouco da família da nora. Enquanto isso, Sebastian tenta a todo custo pacificar as partes, porque quer que seu relacionamento com Elle dê certo, e o amor que sentem um pelo outro é genuíno, independente de como suas famílias se sentem sobre isso.

“Sobre Meu Pai” é definitivamente uma comédia injustiçada. Extremamente inteligente, divertida, engraçada e cheia de referências excelentes do cinema, especialmente outros filmes de De Niro, como “Entrando Numa Fria”, “Taxi Driver” e “Os Bons Companheiros”. As atuações são extremamente satisfatórias, rendendo sequências de humor únicas e incríveis.

Filme: Sobre Meu Pai

Direção: Laura Terruso

Ano: 2023

Gênero: Romance/Comédia

Nota: 9/10