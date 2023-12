3 filmes extraordinários para não perder essa semana na Netflix

Família (2023), Rodrigo García

Cada mês, Leo reúne sua família em seu rancho de olivas no Vale de Guadalupe. Suas filhas Rebeca, Julia e Mariana chegam para visitar o pai, que compartilha a casa com seu irmão mais novo, Benny, um jovem com síndrome de Down. Durante a refeição, Leo revela que receberam uma oferta tentadora de um possível comprador para o rancho. Agora, a família enfrenta a decisão difícil de vender o lugar onde cresceram, repleto das memórias de sua falecida mãe. Nos próximos dias, eles terão que ponderar as consequências emocionais e os laços profundos que os unem à terra, enquanto confrontam as complexidades de despedir-se de um local tão carregado de história familiar. A trama se desenrola em meio às reflexões sobre pertencimento, tradições e a inevitabilidade das mudanças que a vida impõe.