10 filmes mais assistidos da Netflix no mundo, na atualidade

Adentrar o vasto catálogo da Netflix é mergulhar em um universo repleto de narrativas intrigantes, do drama à comédia, do suspense à ação desenfreada. Hoje, convidamos você a desbravar a lista dos 10 filmes mais assistidos globalmente na plataforma de streaming, conforme os meticulosos registros do Flixpatrol.

Prepare-se para uma jornada cinematográfica que reflete as preferências de audiências ao redor do mundo, revelando quais produções conquistaram corações e mentes, tornando-se verdadeiros fenômenos culturais no universo digital da Netflix.

Destaques para “O Mundo Depois de Nós”, de 2023, de Sam Esmail; “Trocados”, de 2023, de McG; e “Leo”, de 2023, de Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim. Os títulos estão organizados de acordo com o ranking dos mais vistos da Netflix, de acordo com o Flixpatrol.

O Mundo Depois de Nós (2023), Sam Esmail Divulgação / Netflix As férias aspiracionais de Amanda e Clay com seus filhos adolescentes são interrompidas pela chegada de um casal de meia-idade que é dono da casa de férias e que fugiu de um apagão sem precedentes na cidade. Sem internet, televisão, rádio ou linha telefônica funcionando, eles não têm como descobrir o que está acontecendo. Enquanto estrondos sônicos estranhos quebram a paz do campo e os animais começam a migrar de maneiras incomuns, a saúde física e mental das famílias começa a se desintegrar. Os locatários são de classe alta e brancos; os proprietários são de classe alta e negros. As questões raciais entram em choque e se tornam distrações para as coisas mais alarmantes que estão acontecendo ao redor deles.

Trocados (2023), McG Colleen Hayes / Netflix Uma visita ao Planetário Griffith Park desencadeia uma troca caótica de consciências dentro de uma família aparentemente comum. Os Walker veem suas vidas virarem de cabeça para baixo quando os pais e os filhos trocam de corpos, desafiando a noção de identidade e as dinâmicas familiares. Enquanto os adolescentes se veem presos nas complicações da vida adulta, seus pais são jogados de volta à turbulência da juventude. A inversão traz à tona a luta para entender e viver uma realidade radicalmente transformada, enquanto tentam navegar por um caminho que possa reverter o encanto que fundiu suas almas de maneira tão bizarra e enigmática.

Leo (2023), Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim Divulgação / Netflix Com 74 anos, Leo, um antigo lagarto de estimação, enfrenta uma crise de idade que o leva a desejar abandonar sua jaula de longa data em uma escola infantil para finalmente viver sua liberdade. Ele planeja fugir durante um de seus rodízios semanais, em que ele é designado a viver sob os cuidados de diferentes alunos de 5º anos. No entanto, ele se vê imerso em uma nova jornada como terapeuta, oferecendo apoio e conselhos aos alunos peculiares da quinta série em sua sala de aula. Nessa reviravolta surpreendente, Leo descobre uma inesperada vocação, proporcionando momentos de reflexão e diversão enquanto ele próprio busca significado e propósito em sua última etapa de vida.

Ajudante de Natal (2022), T.W. Peacocke Divulgação / Motion Picture Corporation of America Carson, um habilidoso fotógrafo de eventos itinerantes, vê-se envolvido em uma trama encantadora ao visitar sua tia Jean para a aguardada gala anual de Natal da fundação familiar. Entretanto, o verdadeiro protagonismo é para Molly, uma determinada nova fornecedora de catering ansiosa para lançar seu negócio durante o evento festivo. O destino toma um rumo inesperado quando Molly decide fazer um teste culinário na casa de tia Jean, e, de maneira surpreendente, Carson se torna seu subchefe não oficial. O que começa como uma colaboração forçada logo se transforma em uma dança harmoniosa entre os sabores e sentimentos.

Velozes e Furiosos 8 (2017), F. Gary Gray Matt Kennedy / Universal Pictures Dominic Toretto e Letty Ortiz estão em sua lua de mel em Cuba. No entanto, a tranquilidade é interrompida quando Dom é abordado por uma mulher misteriosa chamada Cipher. Ela revela que tem informações comprometedoras sobre ele, forçando-o a trair sua equipe. Dominic se volta contra seus amigos, incluindo sua esposa Letty, seu amigo Hobbs, e o resto do grupo, incluindo Roman Pearce, Tej Parker e outros. A equipe é chamada para uma missão que envolve recuperar um dispositivo de rastreamento extremamente poderoso. Conforme a trama se desenrola, fica claro que Dom está trabalhando para Cipher contra sua vontade. Sua lealdade aparentemente quebrada cria tensões dentro do grupo, e eles se encontram em situações de perigo ao redor do mundo enquanto tentam deter os planos nefastos de Cipher.

Velozes & Furiosos (2001), Rob Cohen Divulgação / Universal Pictures No submundo dos rachas ilegais entre carros em Los Angeles, Brian O’Conner é um policial disfarçado que se infiltra em um grupo de pilotos de rua suspeitos de envolvimento em atividades criminosas. O líder desse grupo é Dominic Toretto, um carismático e habilidoso motorista e dono de uma oficina de automóveis. Brian entra no mundo das corridas de rua para investigar roubos de caminhões que transportam equipamentos eletrônicos caros. As corridas são usadas como fachada para esses roubos, e Brian suspeita que Toretto e sua equipe estão envolvidos. Durante sua investigação, Brian desenvolve uma amizade com Dominic e se envolve romanticamente com a irmã dele, Mia Toretto. Conforme a história se desenrola, Brian precisa equilibrar sua lealdade ao departamento de polícia e sua crescente afeição pela cultura das corridas.

O Natal de Costume (2023), Petter Holmsen Divulgação / Netflix Thea volta à sua cidade natal para um Natal tipicamente norueguês com a família, mas traz consigo Jashan, seu namorado indiano, desafiando crenças e tradições. A mistura de culturas promete transformar a celebração, questionando preconceitos e abrindo caminho para um novo entendimento entre as diferentes origens. O contraste entre o clássico natal norueguês e a presença de Jashan cria uma atmosfera única, revelando a riqueza da diversidade e a capacidade de encontrar harmonia no encontro de mundos aparentemente distintos.

O Grinch (2018), Yarrow Cheney e Scott Mosier Divulgação/ Universal Pictures Grinch é um cínico rabugento, que vive uma vida solitária dentro de uma caverna tendo a companhia apenas de seu leal cachorro, Max. Com uma caverna repleta de invenções e engenhocas para suas necessidades diárias, o Grinch só vê seus vizinhos em Whoville quando fica sem comida. Todos os anos, no Natal, eles perturbam sua solidão tranquila com celebrações cada vez maiores, mais alegres e mais barulhentas. Quando os Whos declaram que vão tornar o Natal três vezes maior este ano, o Grinch percebe que só há uma maneira de ele ganhar um pouco de paz e sossego: ele deve roubar o Natal.

Anônimo (2021), Ilya Naishuller Divulgação / Eighty Two Films Hutch Mansell é um pai e marido subestimado e negligenciado, que aceita as indignidades da vida sem revidar, sendo considerado um ninguém. Quando dois ladrões invadem sua casa suburbana, Hutch se recusa a se defender, buscando evitar violência. Seu filho adolescente, Blake, fica desapontado, e sua esposa, Becca, parece se afastar ainda mais. O incidente acende a raiva reprimida de Hutch, desencadeando instintos adormecidos e levando-o por um caminho brutal que revelará segredos sombrios e habilidades letais.