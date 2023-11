Thriller policial com Kevin Costner e Woody Harrelson é o melhor filme que você vai descobrir na Netflix hoje

Em 2019, o filme “Estrada Sem Lei” foi finalmente concluído após décadas apenas como uma idealização. O longa-metragem tem direção de John Leecock, roteiro de John Fusco e é estrelado por Kevin Costner e Woody Harrelson. Este projeto nasceu da ideia de Robert Redford e Paul Newman, famosos por seus papéis em “Butch Cassidy e Sundance Kid”. Eles queriam trazer para as telas a história por trás de outra dupla de criminosos lendários, Bonnie e Clyde. No entanto, a morte de Paul Newman antes do início da produção fez com que Redford desistisse do projeto.

Newman e Redford interpretariam Frank Hamer e Maney Gault, investigadores responsáveis pela captura e morte de Bonnie e Clyde. O casal de criminosos dos anos 1930 se tornou famoso e conquistou a simpatia do público, glamourizando a vida criminosa que levavam. No entanto, “Estrada Sem Lei” tem a intenção de mostrar o ponto de vista dos policiais que finalmente puseram fim às atividades criminosas de Bonnie e Clyde de uma vez por todas.

O papel de Frank Hamer foi inicialmente oferecido a Kevin Costner em 2009, mas ele não se sentiu adequado para interpretar o personagem naquela época, uma vez que era consideravelmente mais jovem que o policial da vida real. Liam Neeson assumiu o papel, mas também acabou desistindo. Somente em 2019, Costner se sentiu preparado para encarnar seu personagem, decidindo até mesmo ganhar dez quilos para tornar sua interpretação mais autêntica.

A trama do filme segue a jornada de Hamer e Gault, dois policiais aposentados que são chamados de volta à ativa para capturar a dupla criminosa que realizava uma série de assaltos a bancos na região central dos Estados Unidos, além de roubos a pessoas e pequenos estabelecimentos, e o assassinato de vários civis e policiais. Apesar de serem adorados por seus conterrâneos de Dallas e retratados pela imprensa como aventureiros ousados e indomáveis, Bonnie e Clyde eram, na realidade, assassinos cruéis e ladrões gananciosos que desencadearam uma intensa mobilização policial para sua captura em 23 de maio de 1934.

O filme explora as investigações dos dois policiais, que frequentemente se deparam com o FBI, desencadeando uma disputa de poder entre os métodos tradicionais dos detetives e a abordagem moderna e tecnológica da agência de inteligência. Além disso, a governadora Ma Ferguson (Kathy Bates) exerce pressão sobre a secretaria de Segurança Pública, tornando a situação ainda mais complexa.

A caçada aos criminosos se revela intricada, densa e sistemática, exigindo um esforço obsessivo para rastrear os passos dos investigados ao longo de meses, um estudo minucioso de suas histórias pessoais e uma dedicação incansável por parte das forças policiais. O filme mantém um clima de suspense com nuances de faroeste, mantendo o público envolvido na trama graças às atuações brilhantes de Kevin Costner e Woody Harrelson, que conseguem transmitir angústia, ansiedade e humor ao longo da narrativa.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10