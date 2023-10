Um dos mais vistos do momento na Netflix, drama jurídico com Keanu Reeves vai prender sua atenção até o último segundo

O thriller jurídico estrelado por Keanu Reeves, Renée Zellweger, Jim Belushi, Gugu Mbatha-Raw e Gabriel Basso narra uma trágica história de violência doméstica sofrida por mãe e filho e que foi levada até as últimas consequências. Loretta (Zellweger) e Mike (Basso) vivem com o marido e pai, Boone (Belushi), em uma mansão de um bairro abastado, vivendo uma sob uma máscara de perfeição e tradicionalismo da classe média americana.

A vida da família sofre uma reviravolta quando Boone é encontrado morto em seu quarto, com uma faca enfiada no peito. Mike assume a autoria do crime, mas ainda paira uma nuvem de dúvida sobre as circunstâncias da morte. Ramsey é um advogado criminal e amigo da família, que é convocado por Loretta para defender o filho no tribunal. Conforme o julgamento se desdobra, o enredo de Nicholas Kazan sob direção de Courtney Hunt revela, por meio de flashbacks, várias perspectivas e versões diferentes dos acontecimentos.

Às vésperas da morte, Mike e o pai haviam viajado em um jatinho alugado para visitar as faculdades nas quais o rapaz havia sido aceito. No avião, a aeromoça testemunha uma discussão entre os dois. Em seu depoimento, ela fala sobre o comportamento agressivo e rebelde de Mike. Outros testemunhos reiteram a relação turbulenta entre pai e filho. Aos poucos, são revelados detalhes ainda mais sórdidos da relação familiar, que deixam claro que Boone também não era um marido e pai exemplar.

Durante todo o julgamento, Mike se nega a conversar com Ramsey, seu advogado, para lhe dar explicações. Suas únicas palavras são proferidas na frente de todo o tribunal, durante seu próprio testemunho. Não sabemos se o jovem está resignado a aceitar sua sentença ou se há algo oculto, alguma desconfiança, entre Mike e Ramsey.

Amigos também relatam uma discussão entre Boone e Loretta em um almoço com amigos. Versões da mãe e filho e exploram a intimidade familiar e demonstram o lado violento do pai. Até que uma revelação de Mike traz à tona um segredo que provoca uma reviravolta no caso. Os jurados ficam divididos entre julgá-lo inocente ou culpado, afinal, o homicídio poderia ter sido legítima defesa, diante de uma ameaça recorrente dentro casa e que poderia, muito bem, culminar na morte de Mike ou de Loretta.

Mas o enredo de Kazan não se satisfaz com essa virada a partir da revelação do filho e desvela mais uma série de acontecimentos até então desconhecidos e traçam uma nova rota para a história, surpreendendo novamente os espectadores.

Para a realizadora do filme, Hunt, seu maior prazer ao dirigir este longa-metragem foi ver as diferentes peças se encaixarem e encontrarem coesão. Hunt, que também é advogada, usou seu conhecimento e experiência profissional para encorpar seu drama jurídico.

“Versões de um Crime” marca o retorno aos cinemas de Renée Zellweger, ganhadora do Oscar de melhor atriz por “Judy — Muito Além do Arco-íris”, em 2020, e melhor atriz coadjuvante por “Cold Mountain”, em 2004. A atriz passou seis anos em hiato da carreira para cuidar de sua saúde mental e para se formar em Direito.

Filme: Versões de um Crime

Direção: Courtney Hunt

Ano: 2020

Gênero: Mistério/Drama

Nota: 8/10