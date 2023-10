Novo suspense da Netflix vale cada segundo do seu tempo

“A Vida Diante de Seus Olhos” se passa por um filme de terror, quando na verdade trata muito mais de um drama reflexivo sobre como a vida poderia ser de uma ou outra forma. É impossível não imaginar quantas realidades paralelas existem para cada uma de nossas escolhas. São infinitos os rumos que nosso destino pode tomar. Dirigido e escrito Jed Shepherd, o curta-metragem de apenas 15 minutos acompanha Jess (Jemma Moore), uma professora de ioga que vive aparentemente feliz com seu namorado Scott (Chadha-Patel).

Jess e Scott dividem uma academia e pretendem compartilhar, também, suas vidas. Um dia, durante uma aula, Jess tem um presságio de morte. À noite, enquanto conversam na cama, o casal ouve um barulho em sua residência e Scott deixa o quarto para verificar do que se trata sem levar a situação a sério. No entanto, assim que ele sai pela porta, Jess escuta um tiro de arma de fogo. Então, ela corre para ver o que aconteceu e se depara com o corpo de Scott e um invasor, que logo também dispara contra ela.

Imediatamente, ela se vê despencando em uma espiral de memórias que vão da sua infância à adolescência, até que ela reencontra Scott na época da escola, quando eles ainda eram apenas amigos. Ela o alerta para que ele se afaste dela, pois juntos seu destino é trágico. Tentando convencê-lo de que ele precisa jurar que eles jamais vão namorar e se casar, Jess espera alterar o curso do destino e evitar a morte do amor de sua vida e a sua própria.

A representação da morte no filme de Shepherd é uma figura alta e robusta vestindo uma máscara de abutri, similar a da Peste Bubônica, e um relógio no peito marcando 08:26. Na fantasia de diretor, a passagem para o mundo espiritual é um momento crucial onde assumimos o poder de decidir ou não nosso retorno à vida e de mudar coisas que poderiam consertar seja lá o que deu errado. O curta-metragem desperta a reflexão: o que faríamos diferente no passado, se pudéssemos? O que seríamos capazes de alterar ou abrir mão pela pessoa que amamos?

Jess tem a chance de reconstruir metade de sua vida e impedir a tragédia, mas há um preço a ser pago por isso. Seu romance com Scott é simplesmente apagado da história. Ela terá de viver o resto de seus dias sabendo que perdeu a pessoa amada e de que ele encontrou seu destino com outra.

Uma mistura de “Efeito Borboleta” com “De Volta Para o Futuro”, o curta-metragem de Shepherd é interessante e divertido, mas parece um experimento. É como se ele quisesse dar ao público uma amostra de um produto futuro, que ainda pretende oferecer. A sensação é de que há tanto para ser explorado nessa história, que infelizmente não cabe em seus breves 15 minutos. Haverá uma versão extendida de “A Vida Diante de Seus Olhos”? Resta esperar.

O curta-metragem mistura suspense, thriller, ficção-científica e comédia romântica dentro de um caldeirão e explora a possibilidade de multiversos e viagens no tempo. Importante destacar que Jed Shepherd é um dos roteiristas de “Host”, um aclamado terror gravado completamente por webcam, desmontando convenções cinematográficas e provando que o cinema visto como arte é capaz de quebrar diversas barreiras.

Filme: A Vida Diante de Seus Olhos

Direção: Jed Shepherd

Ano: 2023

Gênero: Terror/Drama

Nota: 8/10