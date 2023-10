Comédia levinha na Netflix vai fazer todos os seus problemas desaparecerem por 90 minutos

Quando nossos pais tinham 30 anos, eles já tinham boa parte de sua vida resolvida. A maioria já era casada, com filhos, um emprego estável, casa própria… Hoje, aos 30, a maioria de nós ainda se sente meio perdida. Ainda nos vemos como filhos, não como pais. Como jovens, não como adultos. A vida parece não ter nos preparado da mesma forma que preparou as gerações passadas. Muitos ainda estão se descobrindo profissionalmente, estão solteiros e não pretendem ter filhos, porque ainda estão aprendendo como ser responsáveis por si mesmos.

Em seu trabalho de estreia como diretora e roteirista, a atriz e comediante Noël Wells decidiu retratar a vida de uma jovem que, embora seja famosa na internet, ainda não conseguiu monetizar suas redes sociais. Tentando deslanchar como atriz em Los Angeles e trabalhando em um emprego entediante, Emily (Wells) retorna para Austin, cidade onde morava com seu ex-namorado, Eric (Nick Thune), após receber a notícia de que seu gato, Mr. Roosevelt, está muito doente.

Na clínica veterinária onde Mr. Roosevelt está internado, ela reencontra Eric, que agora tem uma nova namorada, Celeste (Britt Lower). O trio é informado de que o gato, infelizmente, não resistiu e morreu devido a uma insuficiência renal. Enquanto o corpo do animal é cremado, Emily se hospeda na antiga casa em que morava com Eric, mas que agora é dele com Celeste.

Ao adentrar seu antigo lar, Emily encontra o local completamente reformado e decorado, digno de uma página no Pinterest. As mudanças foram implementadas por Celeste, que considera que Mr. Roosevelt também era seu. Emily se sente frustrada por não ter conseguido alavancar sua carreira artística em Los Angeles. Sem dinheiro, sem carisma e com baixa-autoestima, ela elege Celeste como sua inimiga número um. Afinal, além de ter ocupado seu antigo posto como namorada de Eric, Celeste ficou com sua casa, é uma mulher bonita, radiante, bem-sucedida e nada parece arrancar a serenidade de seu rosto. Quando durante um jantar, em um restaurante, Celeste pergunta a ela o que realmente quer de sua vida, Emily faz uma cena e corre para o banheiro. No caminho, ela esbarra em uma conhecida, Jen (Daniella Pineda), que ouve seu desabafo e acaba se tornando uma companhia para seus dias em Austin.

O filme se passa no decorrer de um final de semana bastante conturbado da vida de Emily, em que ela precisa enfrentar seu passado para se tornar uma pessoa melhor, amadurecer. O reencontro com Eric a faz enxergar o quanto foi irresponsável com ele, terminando o relacionamento à distância e por telefone. Ela descobre que o ex-namorado sofreu com depressão durante sua ausência e que foi Celeste que o reergueu. Longe de ser a pessoa perfeita que Emily idealiza, Celeste também apenas está tentando fazer a coisa certo, enquanto lida com a presença da ex-namorada de seu atual dentro de sua própria casa.

Uma comédia observacional e de amadurecimento, Noël contou em entrevista à revista Elle que queria fazer um filme em que o foco da protagonista não fosse um par romântico, mas que abordasse as relações entre as mulheres e como muitas vezes elas próprias criam rivalidades com base em suas inseguranças. Especialmente quando a mulher se sente frustrada consigo mesma, sua aparência, sua profissão, seu relacionamento, ela tende a criar uma inimiga na outra mulher que ela considera ter tudo que ela não tem, o que é uma grande bobagem. No fim das contas, Emily consegue se conectar com Celeste e encontrar nela alguém que se parece exatamente como ela.

Filme: Mr. Roosevelt

Direção: Noël Wells

Ano: 2017

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 8/10