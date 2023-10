Prepare seu espírito natalino e acenda as luzinhas, comédia na Netflix é aquecimento para melhor época do ano

A maioria das pessoas concorda que o Natal é uma das melhores épocas do ano. Os filmes de Natal ajudam a criar o clima mágico, incandescente e único que experimentamos durante o mês de dezembro. É incrível como a maioria das lembranças de Natal que temos incluem filmes. Tim Allen é alguém que também fez parte das lembranças de infância de várias pessoas. Ator em comédias familiares, ele é a estrela, ao lado de Jamie Lee Curtis, de “Um Natal Muito, Muito Louco”.

Dirigido por Joe Roth e adaptado para as telas por Chris Columbus, o longa-metragem explora de forma cômica, leve e despreocupada a obsessão das famílias americanas com as tradições das celebrações de Natal. No enredo, Luther Krank (Allen) e Nora (Curtis) agora se veem com o ninho vazio, depois que sua filha Blair (Julie Gonzalo) se formou na faculdade e partiu em uma missão humanitária para o Peru. Sem a presença de Blair em casa, o casal acredita que é desnecessário gastar com decoração natalina e fazer, como todos os anos, sua tradicional ceia de Natal, uma festa que agita a vizinhança desde que a filha é criança. Então, eles decidem aproveitar a nova vida sozinhos para viajar em um cruzeiro no Caribe. No entanto, a notícia de que a família não vai participar das celebrações natalinas deixa o bairro de Hemlock Street em polvorosa.

Luther investe tempo e dinheiro cuidando de si mesmo, enquanto se nega a pagar 90 dólares em um pinheiro de Natal, a tirar o tradicional boneco de neve de seu porão e acender luzinhas ao redor da casa. Nora, embora chateada por não decorar seu lar, aceita os planos de Luther. Enquanto isso, o casal é boicotado pelos amigos que contestam o fato de os Krank não se renderem aos encantos da época do ano. Perseguidos pela vizinhança, Luther e Nora são colocados em situações hilárias e bizarras para escapar das pressões para participarem do Natal.

Apesar de todo o esforço, os planos do casal se frustram quando Blair liga horas antes da ceia de Natal, quando Luther e Nora estão arrumando suas malas para a viagem, contando que está a caminho de casa para a festa. Então, o casal precisa correr contra o tempo para decorar a casa e organizar a ceia em apenas algumas horas. Por sorte, a mesma vizinhança que os transformou em párias agora se mobiliza para salvar o Natal dos Krank.

O enredo é baseado no livro “Pulando o Natal”, de John Grisham, que se tornou um verdadeiro sucesso em 2001. Os direitos foram comprados por Columbus, que convidou Roth para dirigir o filme. Com personagens familiares, humor hilário e ao mesmo tempo crítico, a atmosfera contagiante e nostálgica da história não teria como não ter dado vida a um filme adorável e divertido, que dá para aproveitar com toda a família.

Além de Tim Allen e Jamie Lee Curtis, o filme ainda conta com as atuações de Dan Aykroyd, M. Emmet Walsh, Elizabeth Franz e Austin Pendleton. Uma produção pronta para preparar o espírito natalino de toda a família, “Um Natal Muito, Muito Louco” nos leva de volta à infância e aos encantadores filmes de ‘sessão da tarde’.

Filme: Um Natal Muito, Muito Louco

Direção: Joe Roth

Ano: 2004

Gênero: Comédia

Nota: 8/10