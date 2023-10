Filme baseado em obra literária lida por mais de 50 milhões de pessoas está na Netflix

Baseado no livro homônimo de Stephen King, “O Telefone do Sr. Harrigan” foi adaptado para as telas por John Lee Hancock, nome por trás de obras como “Walt nos Bastidores de Mary Poppins”, “Estrada Sem Lei” e “Um Sonho Possível”. Neste longa-metragem que mistura mistério, fantasia e drama, Hancock aborda temas como luto, adaptação e amizade.

Donald Sutherland e Jaeden Martell interpretam o senhor Harrigan e Craig, respectivamente, uma dupla improvável de amigos. Eles se conhecem na igreja quando Craig ainda é apenas um garotinho que lê versículos no púlpito. Percebendo o potencial do menino para contar histórias, Harrigan o contrata para ler livros para ele três vezes na semana. Bilionário e recluso, Harrigan já não enxerga mais tão bem e tem a saúde física debilitada.

Anos depois, Craig já está no ensino médio, tentando sobreviver aos bullies e se adaptando na escola, mas ele continua frequentando a casa do senhor Harrigan, onde lê para ele e trocam curtas conversas sobre o passado, o presente e o futuro. O idoso, frágil e ao mesmo tempo intimidador, sempre oferece doses de sabedoria em seus pequenos diálogos com o garoto. Em sua mansão imponente e iluminada por uma cúpula de vidro no jardim de inverno, Harrigan sempre aparece sentado em sua cadeira com formato de chifres. Craig tem tanto medo quanto admiração pelo amigo.

Um dia, Harrigan pergunta para Craig o porquê dele continuar suas visitas semanais, já que o menino já é um adolescente e deve ter outros interesses em mente. Craig responde que enquanto lê para Harrigan, sente que ali é o único lugar onde sua voz é ouvida. Além disso, ele admite que gosta da companhia do idoso.

Harrigan sempre dá raspadinhas para Craig, cujo verso ilustra uma imagem diabólica. Em um determinado Natal, o garoto acaba encontrando um prêmio de três mil dólares. Craig, que acaba de ganhar um iPhone de seu pai, decide que usará o dinheiro do prêmio para presentear o amigo com um aparelho similar. Ele compra um iPhone e, ao dá-lo para Harrigan, o ensina a usá-lo para enviar mensagens, ler notícias, acompanhar a bolsa de valores, dentre outras coisas. Incrivelmente, Harrigan adora o presente. Então, as visitas, agora, também servem para que o garoto ensine o idoso a manusear seu smartphone.

Algum tempo depois, ao adentrar a mansão do amigo, Craig o encontra em sua cadeira sem vida. O menino já havia perdido a mãe quando criança e, sem dúvidas, a morte de seu sábio companheiro de leitura o abala. No funeral, Craig guarda o celular que deu de presente dentro do bolso do paletó de Harrigan.

Para amenizar a solidão deixada após a morte do amigo, Craig continua a enviá-lo mensagens de texto, e também de voz na secretária eletrônica, contando coisas que aconteceram na escola e outros desabafos. Então, o ar sombrio do filme engrossa, agravando a atmosfera de suspense para a trama que até então não tinha nada de sobrenatural. Craig começa a receber mensagens codificadas do aparelho que foi enterrado junto com Harrigan. Misteriosamente, pessoas ao seu redor morrem. O garoto passa a acreditar que o falecido senhor Harrigan está falando com ele de outro plano espiritual e provocando essas mortes.

“O Telefone do Sr. Harrigan” tem uma mudança tonal dos outros filmes de Hancock, que não costuma filmar suspenses. Embora trabalhar com uma obra de Stephen King seja intimidador, já que ele é um dos maiores autores de best-sellers de todos os tempos e um dos escritores mais traduzidos em diferentes idiomas do mundo, Hancock conta que King o respondeu muito prontamente depois que ele lhe enviou um e-mail sugerindo a adaptação cinematográfica da obra. Além disso, o escritor participou ativamente de todo o processo, aprovando previamente o enredo de Hancock e servindo como consultor até mesmo na pós-produção.

King, que afirma não ser fã da adaptação cinematográfica de “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, rasgou elogios à versão para as telas de “O Telefone do Sr. Harrigan”, chegando a tuitar sobre como amou o filme.

Filme: O Telefone do Sr. Harrigan

Direção: John Lee Hancock

Ano: 2022

Gênero: Drama/Mistério

Nota: 8/10