Filme com Ben Affleck na Netflix vale cada segundo do seu tempo, mas você não assistiu

Hollywood, com sua engrenagem formidável de produção, frequentemente desdenha do sistema capitalista, um mecanismo que paradoxalmente impulsiona e facilita o crescimento de inúmeros talentos em seu ambiente intrinsecamente competitivo. “A Grande Virada” é um testemunho cinematográfico desse sarcasmo implícito. A presença proeminente do produtor Harvey Weinstein, mesmo antes de seu nome se tornar um escândalo, destila um tom irônico, quase profético.

Em sua época de lançamento, o filme nos lembra que, enquanto o mundo se encantava com a magia da tela, os segredos sombrios de Weinstein espreitavam nas sombras. Ele manipulou e intimidou mulheres que estavam sob sua influência, usando a dependência econômica como um escudo para suas transgressões.

O personagem Robert Walker, retratado com nuances, ecoa a figura de Weinstein, embora sem os horrendos crimes do produtor. Walker simboliza a obsessão americana com a riqueza e a opulência. Enquanto muitos personagens de Ben Affleck refletem essa dualidade de prosperidade e dilema moral, no contexto do cinema, a realidade de Affleck fora da tela é também uma representação do sonho americano materialista.

Esses personagens retratam as complexidades do mundo corporativo, onde os luxos extremos contrastam com as realidades mundanas da maioria. O colapso econômico de 2008, um momento seminal, questionou o capitalismo, deixando uma marca indelével na trajetória dos EUA e em outras nações.

Ao enfrentar essa redefinição econômica, Walker, um aspirante a líder na General Transportation Systems (GTX), vê seu mundo desmoronar. Suas economias, construídas ao longo de uma década, são rapidamente aniquiladas pelas despesas mensais. Enquanto ele lida com suas próprias adversidades, o mundo ao seu redor se move implacavelmente, lembrando-lhe que a vida não para para esperar.

Em contraste com Walker, temos Phil Woodward, um veterano cujas perspectivas de recomeço são escassas. Enquanto Walker tem o apoio de sua esposa Maggie, interpretada por Rosemarie DeWitt, Woodward, retratado por Chris Cooper, se afunda em um mar de desespero. Sua trajetória é um lembrete sombrio do ciclo volátil do capitalismo, que tem a capacidade de elevar e destruir com igual intensidade.

Filme: A Grande Virada

Direção: John Wells

Ano: 2010

Gêneros: Drama

Nota: 9/10