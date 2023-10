Prepare-se para um dos suspenses mais surpreendentes na Netflix

Lançado em 2020 no Festival de Cinema Deauville, o longa-metragem “Segredos Ocultos”, escrito e dirigido por Alex McAulay, começa cheio de potencial. O suspense retrata dois irmãos adolescentes, Matt (Fionn Whitehead), de 17 anos, e Joey (Jack Dylan Grazer), de 14, que possuem uma péssima relação. O mais velho está constantemente intimidando e aterrorizando o caçula. E é assim que Matt convence Joey a roubar as economias de uma vizinha idosa para auxiliar sua mãe, Carol (Mena Suvari), que não consegue mais trabalhar porque está com um grave câncer no pulmão.

Após Matt forçar Joey a executar o furto, os dois fogem da residência da vítima, mas não muito longe dalí, se deparam com um policial. O homem começa a perseguí-los por um bosque nos arredores da vizinhança e, no meio do percurso, cai em um poço de cerca de seis metros de altura. Matt e Joey decidem deixar o guarda lá dentro e ir embora para casa sem avisar ninguém.

Se sentindo culpado, Joey decide retornar até o local para verificar se o policial ainda está vivo. Então, ele descobre que sim e que seu nome é Hamby (Rainn Wilson). Com medo de tirá-lo dalí e ser denunciado e preso, o garoto decide que irá cuidar dele até saber ao certo o que fazer. Joey tenta convencer Matt a ligar para a emergência para que Hamby seja resgatado. Então, o irmão mais velho decide ir até o local. Ele joga um galão cheio veneno de cupim na cabeça do segurança, com intenção de matá-lo. A situação coloca um inconvenientente ainda maior entre os dois irmãos, que começam a trocar cada vez mas acusações e agressões recíprocas. No entanto, quando menos se espera, o destino dos três sofre uma reviravolta e coisas ainda mais sinistras e assustadoras estão por vir.

Em entrevistas, McAuley afirmou que muitos elementos dessa história foram inspirados em eventos reais. A dinâmica de Matt e Joey, por exemplo, foi baseada na convivência difícil entre o pai e o tio do diretor, um relacionamento bastante complicado e tóxico. Além disso, McAuley conta que cresceu no Texas e em Ohio, onde casas que eram cobertas por tendas de dedetização, como a que os irmãos furtam no começo do filme, também eram invadidas e saqueadas. O cineasta conta que, certa vez, uma criança caiu em um poço dentro de uma casa e ficou preso lá dentro por dois dias até ser descoberta. Em outro caso, um menino atirou contra outro por engano, enquanto brincavam em uma floresta próxima de sua casa.

Todas essas histórias serviram para alimentar a imaginação do diretor e roteirista, que criou um enredo sombrio, sinistro e cheio de reviravoltas. A primeira metade do filme, inclusive, é bastante interessante e pertinente. Quando alguns segredos de Hamby são revelados, McAuley acerta em cheio em prender o expectador com o elemento completamente inesperado. No entanto, a partir da segunda metade, os personagens começam a tomar péssimas decisões que parecem embaraçar o roteiro. McAuley sai do compasso. É como se suas linhas de sua escrita, que até certo momento estavam perfeitamente alinhadas, começasse a sair para fora do papel. Mesmo assim, o desfecho ainda é surpreendente.

“Segredos Ocultos” continua sendo um excelente entretenimento para quem deseja desligar o cérebro e simplesmente viajar em uma história muito insana e apavorante. No entanto, se você está em busca de algo mais substantivo, talvez este não seja o filme mais adequado para você.

Filme: Segredos Ocultos

Direção: Alex McAuley

Ano: 2020

Gênero: Suspense

Nota: 7/10