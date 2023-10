Com cada mês que passa, a Netflix continua a nos surpreender com um catálogo repleto de novidades incríveis. Seja você um fã de séries, filmes, documentários ou programas de televisão, há sempre algo para todos os gostos. Neste artigo, mergulharemos nos 15 melhores lançamentos do mês na Netflix, para que você não perca nenhuma dessas imperdíveis adições ao serviço de streaming. Desde emocionantes histórias originais até clássicos que retornam à plataforma, prepare-se para um mês cheio de entretenimento de alta qualidade que você não vai querer perder. Portanto, acomode-se confortavelmente e vamos explorar as joias que a Netflix preparou para este mês. Destaques para “A Bailarina”, de 2023, de Chung-Hyun Lee; “A Vida Diante de Seus Olhos”, de 2023, de Jed Shepherd; e “Círculo de Espiões”, de 2023, de Vishal Bhardwaj. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Bailarina (2023), Chung-Hyun Lee Yoo Eun Mi / Netflix Sofrendo com a morte da melhor amiga após não conseguir protegê-la, uma antiga guarda-costas vai fazer de tudo para realizar seu último pedido: vingança.

A Vida Diante de Seus Olhos (2023), Jed Shepherd Divulgação / Netflix Quando sua casa é invadida, uma instrutora de yoga vê a vida passar diante dos olhos e embarca em uma viagem ao passado para tentar salvar o homem que ama.

Círculo de Espiões (2023), Vishal Bhardwaj Divulgação / Netflix Krishna Mehra é agente da agência de espionagem indiana conhecida como R&AW. Ela é designada para rastrear o dedo-duro que vende os segredos de defesa da Índia, enquanto luta com sua dupla identidade de espiã e amante.

Conferência Mortal (2023), Patrik Eklund Robert Eldrim / Netflix Uma conferência de formação de equipes para funcionários municipais transforma-se num pesadelo quando acusações de corrupção começam a circular e a atormentar o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa começa a assassinar os participantes.

Crypto Boy (2023), Shady El-Hamus Divulgação / Netflix Após um conflito com o pai, um jovem se ilude com as promessas audaciosas de liberdade financeira feitas por um empresário do mundo das criptomoedas.

Disco Inferno (2023), Matthew Castellanos Divulgação / Netflix Um jovem casal se prepara para incendiar a pista na discoteca mais quente de Los Angeles e acaba conjurando uma presença sombria que anseia por seu futuro bebê.

E Depois? (2023), Misan Harriman Divulgação / Netflix Um crime violento levou embora sua família. Um ano depois, o encontro com uma passageira obriga esse motorista a encarar sua jornada de dor.

Era uma Vez uma Estrela (2023), Nonzee Nimibutr Divulgação / Netflix A equipe de uma unidade itinerante de farma-cinema pega a estrada para levar a alegria dos filmes dublados a vilarejos e pequenas cidades em toda a Tailândia. A equipe de quatro personagens principais usa seus microfones para fornecer uma trilha sonora dublada ao vivo para os moradores locais ávidos por entretenimento. Em momentos críticos dos programas, a ação é pausada e a equipe deve assumir o outro papel de vendedores para vender suas cotas de produtos farmacêuticos antes que os filmes possam continuar. Na estrada eles encontram dificuldades enquanto tentam seguir seus sonhos.

Irmã Morte (2023), Paco Plaza Daniel Escale / Netflix Narcisa, uma jovem noviça com poderes sobrenaturais, chega a uma escola para garotas para ser professora. O problema é que o local é um antigo convento cheio de segredos aterrorizantes. Conforme os dias passam, Narcisa fica cada vez mais perto de desvendar os acontecimentos estranhos e perturbadores que atormentam todos.

Jogo Justo (2023), Chloe Domont Sergej Radovic / Netflix Quando surge uma cobiçada promoção em uma instituição financeira, o relacionamento de Emily e Luke começa a se transformar em algo estranho. Com a mudança na dinâmica de poder, o casal deve enfrentar o verdadeiro preço do sucesso e os limites da ambição.

Máfia da Dor (2023), David Yates Brian Douglas / Netflix Sonhando com uma vida melhor para ela e sua filha, Liza Drake, que abandonou o ensino médio, consegue um emprego em uma startup farmacêutica falida em um shopping amarelado na Flórida Central. O charme, a coragem e a motivação de Liza catapultam a empresa e a ela para a vida nobre, onde ela logo se encontra no centro de uma conspiração criminosa com consequências mortais.

Mate-me, Se Puder (2023), José Manuel Cravioto Divulgação / Netflix A excêntrica milionária Olivia envia à meia-irmã Agatha e a um grupo de velhos conhecidos um misterioso convite para um fim de semana em seu iate, onde descobrirão o verdadeiro motivo da comemoração: um… assassinato? Pega de surpresa por uma morte inesperada, e com ajuda da polícia, Agatha tentará descobrir se foi apenas um acidente ou um elaborado plano de vingança. Todos são suspeitos.

O Lado Bom de Ser Traída (2023), Diego Freitas Juliana Cerdeira / Netflix Babi descobre uma traição de seu parceiro de longa data e decide embarcar em uma nova aventura na vida. Nessa jornada, ela conhece o juiz Marco e eles passam a viver uma história permeada por muita tensão sexual.

Tiozões (2023), Bill Burr Michael Moriatis / Netflix Jack Kelly, Connor Brody e Mike Richards são melhores amigos, parceiros de negócios e velhos pais. Depois de concordar em vender sua antiga empresa de roupas esportivas, eles estão ansiosos para conseguir a vida que sempre sonharam. Mas quando a empresa é substituída por um novo CEO excêntrico da geração Y, a raiva de Jack transborda, criando uma série de crises no trabalho, em casa e na pré-escola ultraprogressista de seu filho. Na sequência, Jack e seus colegas pais devem lutar para reconquistar suas famílias e o respeito próprio em uma busca improvável que os leva dos cassinos de Palm Desert aos clubes de strip-tease e às ruas repletas de scooters elétricas de Los Angeles.