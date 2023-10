7 estreias imperdíveis da semana na Netflix

Se você é um ávido consumidor de conteúdo audiovisual e está sempre em busca das últimas novidades do mundo do entretenimento, prepare-se para uma semana repleta de emoções na Netflix. Com uma programação recheada de lançamentos que prometem prender a sua atenção do início ao fim, a plataforma de streaming mais popular do mundo nos brinda com oito estreias imperdíveis. Nesta lista, vamos explorar algumas dessas atrações, para que você possa escolher o que assistir primeiro e se preparar para uma maratona de entretenimento de alta qualidade. Portanto, pegue sua pipoca, ajuste sua poltrona e mergulhe de cabeça nas incríveis estreias da semana na Netflix. Destaques para “A Bailarina”, de 2023, de Chung-Hyun Lee; “Círculo de Espiões”, de 2023, de Vishal Bhardwaj; e “Jogo Justo”, de 2023, de Chloe Domont. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Bailarina (2023), Chung-Hyun Lee Yoo Eun Mi / Netflix Sofrendo com a morte da melhor amiga após não conseguir protegê-la, uma antiga guarda-costas vai fazer de tudo para realizar seu último pedido: vingança.

Círculo de Espiões (2023), Vishal Bhardwaj Divulgação / Netflix Krishna Mehra é agente da agência de espionagem indiana conhecida como R&AW. Ela é designada para rastrear o dedo-duro que vende os segredos de defesa da Índia, enquanto luta com sua dupla identidade de espiã e amante.

Jogo Justo (2023), Chloe Domont Sergej Radovic / Netflix Quando surge uma cobiçada promoção em uma instituição financeira, o relacionamento de Emily e Luke começa a se transformar em algo estranho. Com a mudança na dinâmica de poder, o casal deve enfrentar o verdadeiro preço do sucesso e os limites da ambição.

Mate-me, Se Puder (2023), José Manuel Cravioto Divulgação / Netflix A excêntrica milionária Olivia envia à meia-irmã Agatha e a um grupo de velhos conhecidos um misterioso convite para um fim de semana em seu iate, onde descobrirão o verdadeiro motivo da comemoração: um… assassinato? Pega de surpresa por uma morte inesperada, e com ajuda da polícia, Agatha tentará descobrir se foi apenas um acidente ou um elaborado plano de vingança. Todos são suspeitos.

Uma Aula de Harmonia (2023), Kerwin Go Divulgação / Netflix Joma é um boxeador que tenta se reconectar com sua mãe. Ao morar com ela, descobre que tem um irmão mais novo dentro do espectro autista, chamado Jayjay. Ele é um pianista excepcional, então Joma tem a ideia de inscrever o irmão em um concurso, mesmo que algumas pessoas sejam contra por conta de seu diagnóstico.

O Milagre de Tyson (2022), Kim Bass Divulgação / Planet 9 Productions Tyson, de 15 anos, educado em casa e no espectro do autismo, decide começar a frequentar o ensino médio quando sua mãe não consegue mais entender a matemática que precisa ensiná-lo. Na escola, ele faz amigos, mas também enfrenta intimidações e provocações de colegas. Enquanto isso, seu pai não está entusiasmado por ter seu filho no colégio onde ele treina um dos times de futebol americano mais bem-sucedidos do estado. Um dia, Tyson encontra Aklilu, um ex-maratonista, e começa a correr ao lado dele. A dupla inicia uma amizade e Tyson promete treinar para correr a primeira maratona de sua cidade, em apenas algumas semanas. O treinamento irá desafiá-lo, bem como às concepções de seus pais e da cidade sobre o que Tyson é capaz.