Os 7 melhores filmes que estreiam na Netflix em julho de 2023

Um pãozinho quentinho que acaba de sair do forno, um livro com cheirinho de papel recém-cortado na gráfica, um eletrodoméstico que acaba de ser retirado da caixa. Tudo que é novo dá uma sensação de prazer inigualável. Da mesma forma, quando um novo filme chega no catálogo da Netflix, a gente sente aquela curiosidade em explorar do que se trata. Se você ama uma novidade, confira agora a lista que a Revista Bula fez com os títulos que chegam no serviço de streaming em julho. Destaques para “Bird Box Barcelona”, de 2023, de David Pastor e Àlex Pastor; “Clonaram Tyrone!”, de 2023, de Juel Taylor; e “Felicidade para Principiantes”, de 2023, de Vicky Wright. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Bird Box Barcelona (2023), David Pastor e Àlex Pastor Andrea Resmini / Netflix Depois que uma força misteriosa dizima a população mundial, fazendo com que todos que a veem tirem suas vidas, Sebastian e sua filha Anna devem empreender sua própria jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. Mas à medida que eles formam uma aliança incômoda com outros sobreviventes e fazem seu caminho em direção a um porto seguro, uma ameaça mais sinistra do que as criaturas invisíveis cresce.

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix Fontaine, um traficante de drogas do bairro, é morto a tiros pelo rival Isaac e depois fica muito chocado ao acordar em sua cama, na manhã seguinte, ileso. Ele e os colegas Slick Charles e Yo-Yo começam a investigar o incidente. Sua busca eventualmente os leva a um enorme complexo subterrâneo, onde fica um laboratório apoiado pelo governo que realiza experimentos com a população negra local. Percebendo que ele é um clone artificial controlado por Nixon, Fontaine inicialmente sente desespero, mas decide que precisa enfrentar esses senhores institucionais brancos pelo bem de sua vizinhança.

Felicidade para Principiantes (2023), Vicky Wight Barbara Nitke / Netflix Helen sempre viveu uma vida tranquila e sem riscos. Divorciada e se sentindo perdida, ela decide reiniciar sua história com uma grande aventura: uma longa jornada de sobrevivência pela Trilha dos Apalaches, acompanhada de um grupo de figuras excêntricas. Mas, quando seus planos são colocados à prova, Helen acaba encontrando na natureza muito mais do que sua identidade.

Paraíso (2023), Boris Kunz Divulgação / Netflix Em um futuro não muito distante, um método de transferir tempo de vida de uma pessoa para outra mudou o mundo para sempre e transformou a startup de biotecnologia Aeon em uma empresa bilionária. Max e Elena têm uma vida quase perfeita. Mas, quando o casal precisa de dinheiro imediato, tudo vira de cabeça para baixo. Para quitar uma dívida inesperada, Elena abre mão de 40 anos de vida. Impedidos de ter um futuro juntos, o casal decide reagir. Max trabalha na Aeon e faz o que pode tentando recuperar o tempo “vendido” por Elena, mas nada será como antes.

Pânico (2022), Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett Divulgação / Paramount Pictures O faroeste fala sobre um fazendeiro viúvo e seu filho, que cautelosamente acolhem um homem misterioso e ferido com um saco de dinheiro. Quando um grupo de homens que dizem ser da lei vem atrás do dinheiro, o fazendeiro deve decidir em quem confiar. Defendendo um cerco à sua propriedade, o fazendeiro revela um talento para o tiroteio que surpreende a todos, colocando em xeque sua verdadeira identidade.