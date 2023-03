Filme com Morgan Freeman, na Netflix, te manterá na ponta do sofá, sem desviar o olhar, por 130 minutos

Um blockbuster rico em efeitos especiais e com um elenco estelar, “Truque de Mestre” é um filme de 2013, dirigido por Louis Laterrier e escrito por Ed Solomon, Boaz Yakin e Edward Ricourt. O roteiro gira em torno de uma perseguição de gato e rato. Os Quatro Cavaleiros é um quarteto de mágicos formado por Merritt McKinney (Woody Harrelson), Henley Reeves (Isla Fisher), Jack Wilder (Dave Franco) e J. Daniel Atlas (Jesse Einsenberg). Cada um deles tem um talento especial e suas habilidades são utilizadas em grandiosos shows que promovem juntos. Tudo parece normal no mundo do entretenimento, mas eles têm uma peculiaridade: a cada apresentação, eles realizam roubos a bancos ou contas bancárias e beneficiam seu público com o dinheiro retirado por meio de truques aparentemente inexplicáveis.

É claro que isso os coloca na mira do FBI, que quer saber como e por que os furtos são cometidos. Então, eles passam a ser perseguidos e investigados pelos detetives Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Alma Drey (Mélanie Laurent). Há ainda Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), especialista em desmascarar os truques dos ilusionistas, e o financiador do show dos Quatro Cavaleiros, Arthur Tressler (Michael Caine). Ambos os personagens são essenciais na realização dos espetáculos e da perseguição policial.

As investigações levam os detetives a acreditar que os furtos a banco e contas fazem parte de provas para que os mágicos possam se juntar a uma fraternidade milenar da mágica, chamada “O Olho”. Mas e se isso também só for uma lenda e fizer parte de uma distração para não serem pegos pela Justiça? O roteiro mistura investigação e truques, fazendo o espectador questionar o que faz parte do espetáculo ou não. Os Quatro Cavaleiros atuam como uma espécie de Robyn Hood, fazendo justiça fiscal para seu público, claro, ilegalmente.

Então, o filme questiona a moralidade desses atos. Afinal, os verdadeiros vilões são os donos de seguradoras e bancos, com seus golpes financeiros e legalizados institucionalmente, que arrecadam bilhões às custas de tragédias e juros abusivos, ou os mágicos, que devolvem o dinheiro ao povo de forma nada ortodoxa? O público decide de qual lado está. Enquanto isso, os detetives querem apenas seguir a lei, que é o que consideram certo.

Em meio a tudo isso, o filme enche o espectador de efeitos visuais, perseguições de tirar o fôlego, performances de grandes estrelas e inúmeras reviravoltas. “Truque de Mestre” entrega todos os artifícios de um típico sucesso de bilheteria e, ainda, conquista uma boa avaliação da crítica, por seu roteiro elaborado e intricado.

O problema de “Truque de Mestre” é que, em certo ponto, perde a mão e exagera na fantasia e nos plot twists. Quem gosta de um roteiro mais enxuto e realista pode ficar meio zonzo com tanta informação, que nem sempre agrega ou enriquece o roteiro. Agora, se você é do tipo que adora o mais puro entretenimento e acha que o cinema é feito exatamente para levar o público ao limite da fantasia, talvez este filme seja ideal para você.

Sem dúvidas, ele promete e cumpre muita diversão, entretenimento e viagens imaginativas sem fim. Vários elementos do roteiro foram inspirados pela série “The Magician”, de 1973. Então, se você sentir um pouco de nostalgia depois que ele acabar, pode recorrer ao programa de televisão.

Título: Truque de Mestre

Direção: Louis Laterrier

Ano: 2013

Gênero: Policial/Mistério

Nota: 7/10