Visto por mais de 100 milhões de pessoas, filme da Netflix não vai te deixar desviar o olhar

Os primeiros 20 minutos de “Esquadrão 6” é um compilado de cenas frenéticas de perseguição de carro, closes nos rostos dos personagens, luzes cintilantes, corpos atropelados, arremessados e esmagados, sangue jorrando, um globo ocular, literalmente um globo ocular, perdido dentro do carro dos protagonistas. Tudo é tão rápido que é difícil de entender o que realmente está acontecendo, mas isso ainda não importa. O que importa até aqui é o mais puro entretenimento, porque este é um filme de Michael Bay.

Depois desta cena de introdução, começa de verdade o filme. “Esquadrão 6” é um grupo de justiceiros liderados por Um, que é um bilionário da tecnologia e quer solucionar alguns dos problemas do mundo. A missão que ele dá para sua liga da justiça é derrubar um ditador no Turgistão, um país fictício. Todos os integrantes forjaram suas mortes e abdicaram de suas vidas passadas para se tornarem pessoas sem identidade, mas com o propósito de consertar o que há de errado no planeta, custe o que custar.

Muitas cenas parecem inspiradas no estilo de Guy Ritchie, com efeitos de slow motion ou aceleradas demais. A fotografia de Bojan Bazelli é incrível e explora bem os diferentes cenários por onde percorre. O filme viaja por diversos países e Bazelli aproveita bem as belezas dos locais por onde o enredo percorre, fazendo o espectador viajar junto. O diretor de fotografia usou 12 modelos diferentes de câmera para alcançar os objetivos estéticos do filme e, sem dúvidas, apresentou um trabalho primoroso.

As cenas do Turgistão e do cassino de Las Vegas foram filmadas, na realidade, em Abu Dhabi. E, embora o país do filme seja uma representação do Turcomenistão, faz referência a algumas nações e governos sob regimes ditatoriais no Oriente Médio.

O elenco conta, além de Reynolds, com a participação de Dave Franco, Melanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona e Corey Hawkings. Cheio de efeitos especiais, o longa-metragem é um dos filmes mais caros produzidos pela Netflix, atrás apenas de “O Irlandês”. O orçamento para essa produção é estimado em 150 milhões de dólares.

O grande investimento deu retorno em partes, no entanto. Sim, “Esquadrão 6” foi um enorme sucesso de audiência, alcançando no mês de seu lançamento mais da metade dos assinantes da Netflix no mundo. Mesmo assim, o chefe da divisão de filmes da empresa, Scott Stuber, afirmou à Variaty que o longa-metragem não alcançou os objetivos previstos, que era o de cultivar fãs, fazer com o que esses espectadores que o assistiram quisessem conhecer mais sobre o universo e seus personagens. Com a declaração de Stuber, foram dissipadas todas as esperanças de que o longa-metragem tivesse sequências.

Mesmo assim, é importante destacar que “Esquadrão 6” é um dos filmes mais assistidos do streaming e que isso por si só já significa que ele é um sucesso. Com cenas surreais de ação, salpiques de humor, doses de tensão e romance, a produção entrega um prato cheio de diversão e entretenimento para quem ama um bom blockbuster.

Título: Esquadrão 6

Direção: Michael Bay

Ano: 2020

Gênero: Ação

Nota: 6/10