Thriller psicológico enervante e desesperador na Netflix vai te causar reações extremas

Mili, protagonista do longa-metragem indiano que leva seu nome, de Mathukutty Xavier, está definitivamente em uma maré de azar. Seu pai está com a saúde debilitada por conta do uso de nicotina. Ainda, ela e seu namorado foram pegos em uma blitz, após o bafômetro acusar álcool no organismo dele, enquanto pilotava uma motocicleta. Na delegacia, o pai de Mili é chamado e descobre sobre o romance. Ela ainda não havia tido tempo de conta-lo e, para ele, o segredo é um enorme desgosto, já que a cultura indiana pode ser bastante conservadora. O namorado está prestes a partir para Délhi, onde conseguiu um trabalho novo. Ela está de voo marcado para o Canadá. Eles já estão inseguros quanto ao relacionamento à distância. Para piorar, Mili e um colega haviam ficado responsáveis por organizar o freezer da lanchonete em que trabalham. Um dos dois não fechou corretamente a porta do compartimento, que sofreu um ataque de rato e provocou prejuízos financeiros para a empresa.

Com tudo dando errado para Mili, não é de se espantar que mais alguma coisa estaria prestes a acontecer, mas, desta vez, colocando sua vida em risco. Com o relacionamento abalado com o pai, ela decide ficar até mais tarde na lanchonete e aceita guardar novas caixas de carne no refrigerador, já no fim do expediente, depois que bateu seu ponto. Sem que seu gerente saiba que ela ainda está lá dentro, ele tranca tudo, apaga as luzes e vai embora. Mili fica trancada no freezer sozinha e sem celular. E, então, é tudo uma questão de tempo. Ela precisa que alguém a encontre antes que morra de hipotermia.

Não demora para que seu pai perceba seu desaparecimento e mobiliza a vizinhança e alguns amigos para procurá-la, incluindo o namorado, Sameer. Enquanto isso, Mili arquiteta diversas maneiras de tentar sobreviver ao frio até que a resgatem. Conforme o filme passa, o corpo dela vai se deteriorando, criando feridas no nariz e na maçã do rosto, arroxeando seus pés e mãos e tornando a respiração cada vez mais ofegante. O suspense sobre seu paradeiro e sobrevivência se desenrola de maneira angustiante, tanto para ela, quanto para seu pai, namorado e amigos. A inoperância da polícia no caso também é algo que vai consumindo a paciência e esperança do espectador.

Mathukutty Xavier consegue transformar um acontecimento simples, trivial e possível em um thriller psicológico enervante e desesperador. E a trama que gira em torno de Mili vai ganhando novas ramificações com um acidente automobilístico de seu namorado, o policial corrupto que se nega a ajudar a procurá-la e o drama de seu pai, culpado pela briga anterior e desesperado por encontrá-la. “Mili” tem uma trama envolvente e excruciante e que vai te levar ao limite.

Filme: Mili

Direção: Mathukutty Xavier

Ano: 2022

Gênero: Drama / Suspense

Nota: 7/10