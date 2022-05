5 filmes de tribunal na Netflix que vão te deixar com a boca espumando de angústia

Os filmes de tribunal são complexos, detalhistas e cheios de suspense. O drama, nem se fala. O espectador se emociona, fica aflito e quase perde o juízo. Torce, xinga, mais parece partida de futebol. É assistindo aos filmes de tribunal que a gente se dá conta que não tem estrutura emocional para advogar ou para ser promotor. O roteirista do filme de tribunal com certeza teve de estudar muito, aprender juridiquês, entender os trâmites e processos para convencer o público direitinho. Se você ama esse gênero, fique ligado nessa lista primorosa de produções que estão disponíveis na Netflix. Destaques para “Os 7 de Chicago”, de 2020, de Aaron Sorkin; “Uma Voz Contra o Poder”, de 2020, de Clark Johnson; e “O Caso Collini”, de 2019, de Marco Kreuzpaintner. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Nico Tavernise / Netflix Após os assassinatos do revolucionário pacífico Martin Luther King Jr. e Bobby Kennedy, que lutaram por direitos civis, um grupo de revolucionários decidiu realizar um protesto pacífico na Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. No entanto, após polícia começar a espancar os manifestantes, estes retaliaram jogando garrafas e pedras. Após cinco dias de protestos, o ato resultou em várias prisões. Dentre elas, sete líderes de movimentos foram presos e levados ao tribunal de maneira contraditória sob uma série de acusações, incluindo cruzar fronteiras estaduais para incitar um motim.

Uma Voz Contra o Poder (2020), Clark Johnson PVM Productions / Mongrel Media Nos anos 1990, em Saskatchewan, no Canadá, Percy Schmeiser é um agricultor que trabalha nas terras que são de sua família há gerações. De repente, ele se vê processado por uma empresa de sementes transgênicas por roubar sua propriedade intelectual. Percy não compra sementes, mas segue uma tradição familiar de guardar as melhores sementes de cada colheita. Surpreso e confuso pelas acusações, ele deve se defender nos tribunais, inclusive na Suprema Corte, contra a grande corporação.

O Caso Collini (2019), Marco Kreuzpaintner Divulgação / A2 Filmes Em um saguão de um luxuoso hotel, um corpo ensanguentado é encontrado e o septuagenário Fabrizio Collini confessa o crime. O advogado Caspar Leinen atua na área há apenas três meses e é designado pelo tribunal para defender Collini, que simplesmente se recusa a falar, em um voto de silêncio. Na promotoria, o professor de direito de Caspar, Richard Mattinger, está disposto a agir como um adversário feroz. Enquanto Caspar investiga o crime para conseguir defender seu cliente, descobre que a vítima é um respeitado magnata que cuidou dele e de sua mãe solteira nos anos 1980, Hans Meyer. E, por trás do crime, uma tragédia familiar que remonta à Segunda Guerra Mundial.

Monstro (2018), Anthony Mandler David Giesbrecht / Netflix Steve Harmon é um adolescente de 17 anos que mora no Harlem, em Nova York. Aluno de um colégio sofisticado e aspirante a cineasta, seu futuro tem tudo para ser brilhante. Até que seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele é coagido a participar de um assalto a uma loja de conveniência. O crime acaba em um trágico assassinato e Steve é preso e levado a julgamento por participação na ação.