10 filmes da Netflix que vão te fazer esquecer do drama que é a vida

A gente sabe que é necessário muito mais que um cropped para reagir. As pressões que são exercidas sobre todos nós, diariamente, seja no trabalho, na faculdade, na escola, em casa ou em qualquer outro lugar são desgastantes e, aos poucos, vão sugando nossas energias. Você não está sozinho nessa. Todo mundo está passando por algo parecido. Sem falar que o preço das coisas nas alturas, na preocupação com o dinheiro do aluguel e das contas, o tempo gasto no trânsito, os padrões sociais exigidos que você simplesmente não consegue se encaixar, dentre tantas outras coisas, vão consumindo nosso ânimo. Por isso, a Revista Bula fez essa lista com algumas comédias que vão te ajudar a esquecer dos dramas reais da vida. Destaques para “Combinação Perfeita”, de 2022, de Stuart McDonald; “Madea: O Retorno”, de 2022, de Tyler Perry; e “Os Opostos Sempre se Atraem”, de 2022, de Louis Leterrier. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Combinação Perfeita (2022), Stuart McDonald Vince Valitutti / Netflix Lola Alvarez é uma executiva bem-sucedida de Los Angeles, que atende uma renomada vinícola na Austrálila e está à procura de um novo importador. Quando seu colega de trabalho rouba uma de suas ideias e apresenta como sua, Lola sai do emprego e vai atrás de sua conta australiana de forma independente. Ela viaja para a área rural do vinhedo e aceita uma proposta de trabalho temporário na fazenda para provar sua competência. Ela está constantemente supervisionada pelo chefe, Max, e atormentada por um grupo de trabalhadores divertidos e esforçados. Enquanto isso, Lola e Max estão cada vez mais atraídos um pelo outro. No entanto, Max, esconde um segredo de todos.

Madea: O Retorno (2022), Tyler Perry Charles Bergmann / Tyler Perry Studios O bisneto de Madea irá se formar na faculdade e o evento promete unir toda a família novamente. Madea prepara a casa para receber todos os parentes, que em breve estarão na cidade para as comemorações. No entanto, segredos que emergem do escuro ameaçam a paz familiar. Enquanto a alegria de todos está em perigo, Madea não está com paciência para drama.

Os Opostos Sempre se Atraem (2022), Louis Leterrier Emmanuel Guimier / Netflix Os policiais Ousmane Diakité e François Monge são quase opostos polares em suas vidas pessoais e profissionais. Após trabalharem um tempo juntos, acabam separados pelas circunstâncias. Anos depois, a dupla é emparelhada à força para investigar um assassinato nos Alpes Franceses. O caso, que parecia uma simples ocorrência de tráfico de drogas, os levará para uma conspiração criminosa muito mais perigosa do que imaginavam.

Festival Eurovision de Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin John Wilson / Netflix Lars Erickssong é um islandês que mora com seu pai e cuja vida mudou no dia em que viu o Abba tocar no concurso Eurovision, um programa de talentos musicais europeu. Obcecado em participar do Eurovision, Lars e sua melhor amiga, Sigrit, formam uma dupla chamada Fire Saga. Eles enviam a fita de audição e são aleatoriamente selecionados por um grupo de produtores islandeses. Apesar da participante Katiana ser a favorita, Lars e Sigrit vivenciam situações hilárias para conseguir chegar na final do programa.

Mistério no Mediterrâneo (2019), Kyle Newacheck Scott Yamano / Netflix Nick e Audrey Spitzer viajam para a Europa para celebrar os 15 anos de casamento e reascender a chama do casal. No avião, conhecem um homem misterioso que os convidam para se juntarem a ele no iate do multibilionário Malcolm Quince. Após alguma hesitação, o casal decide ser espontâneo e aceitar o passeio. Quando o magnata é encontrado morto, não demorará muito para que os Spitzer se tornem os principais suspeitos.

Dumplin’ (2018), Anne Fletcher Bob Mahoney / Netflix Willowdean é uma adolescente plus size que vive às sombras de sua mãe, Rosie, uma ex-miss. Rosie se mantém ocupada organizando esse tipo de competição e não tem muito tempo para a filha. Cansada de ser deixada de lado, Willowdean e sua melhor amiga, Ellen, decidem participar de um concurso promovido por Rosie como forma de protesto. Inspiradas por Willowdean, outras meninas que não são consideradas padrões de beleza para estes eventos decidem se inscrever como manifestação.

Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat Divulgação / Netflix Damien é um homem que nasceu para uma vida de privilégios, liberdade e oportunidades ilimitadas. Machista e conquistador, ele acredita na superioridade masculina. Um dia, enquanto caminha, bate a cabeça em um poste e se vê preso em um mundo paralelo. Nessa nova realidade, os homens são considerados o sexo frágil. Seu melhor amigo se torna dona de casa, seu corpo é objetificado e hipersexualizado, e os homens são submissos às mulheres. Indignado quando os seus direitos inalienáveis lhe são retirados, passa a questionar o quanto isso é errado.

Deidra e Laney Assaltam um Trem (2017), Sydney Freeland Fred Hayes / Netflix A família Tanner mal consegue sobreviver em sua modesta casa próxima aos trilhos de uma ferrovia. A mãe, Marigold, trabalha em um emprego sem futuro, enquanto o pai, Chet, vive de calotes. A filha mais velha, Deidra é um dínamo de estudante e consegue juntar alguns dólares fazendo trabalhos para os colegas de classe. Rachel também é esperta, mas se sente solitária e insegura. Quando Marigold é presa por terrorismo, depois de ter um colapso nervoso e quebrar uma televisão em um estacionamento, Deidra assume a responsabilidade de colocar comida na mesa e pagar uma quantia ultrajante pela fiança de sua mãe. Desesperadas para salvar a família, Deidra e Laney decidem virar ladras de trem. Armadas com algumas ferramentas e um ursinho de pelúcias, elas usam toda sua coragem para juntar alguns trocados.

Nuestros Amantes (2016), Miguel Ángel Lamata Divulgação / Pandastorm Pictures Carlos vai até uma cafeteria, onde vê Irene lendo um livro. A moça se aproxima dele e eles começam a conversar. Então, decidem iniciar uma amizade de maneira diferente. Eles estabelecem algumas regras: sem passado, sem se apresentarem com os nomes verdadeiros, sem redes sociais e sem se apaixonar. Os dois passam os dias caminhando pela cidade, enquanto conversam sobre a vida, o amor e si mesmos. Ao mesmo tempo, Carlos também termina de escrever um roteiro com seu amigo Cristóbal, um excêntrico escritor obcecado pelo Japão.