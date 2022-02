10 bons filmes na Netflix que combinam com uma garrafa de vinho

Monsieur e Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos

No funeral de Victor Adelman, um famoso escritor, a viúva, Sarah, se refugia da multidão na companhia de um jornalista, Antoine Grillot. Ele deseja escrever a biografia da vida do casal e pede à viúva detalhes do relacionamento. Sarah narra sua história com Victor desde a década de 1970, quando ele se torna um conhecido escritor e adota o sobrenome judeu de sua família. Sarah, que é suspeita de ter causado a morte do marido, não hesita em relembrar os pontos desagradáveis do marido e sua complicada relação com o filho.