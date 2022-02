6 filmes magníficos que acabaram de estrear na Netflix e deixarão seu final de semana muito mais divertido

A Netflix está com alguns títulos novos em seu catálogo e a gente conta quais deles valem mais a pena conferir! Se você quer aproveitar o final de semana para tirar seu débito de filmes do atraso, confira agora essa lista que a Revista Bula fez especialmente para você, que fica ansioso à espera de inclusões na plataforma. As produções abrangem documentário, dramas e biografias impressionantes que vão ser a companhia perfeita para o seu sábado e domingo. Destaques para “O Golpista do Tinder”, de 2022, de Felicity Morris; “Anne Frank”, de 2021, de Bem Somborgaart; e “A Noite do Fogo”, de 2021, de Tatiana Huezo. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Golpista do Tinder (2022), Felicity Morris O documentário conta a história do vigarista Shimon Hayut, preso em 2019, por se passar por um playboy milionário no Tinder e cometer fraudes contra mulheres de centenas de milhares de dólares. A história do criminoso prolífico e das vítimas que tiveram coragem de derrubá-lo é contada nesse filme. Entre as namoradas, Cecilie Fjellhoy, que conheceu Hayut no aplicativo e, depois de ser enganada, foi atrás de vingança e descobriu muitas outras vítimas.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga (2021), Ben Sombogaart Do ponto de vista de Hannah, melhor amiga de Anne Frank, o filme traça duas linhas temporais. Uma das lembranças de Hannah, de sua amizade com Anne, e outra da guerra. Enquanto Hannah se torna prisioneira no Campo de Intercâmbio de Bergen-Belsen, Anne vai para um lugar muito pior, um campo de concentração. Além de retratar os bons tempos de amizade entre as duas meninas, também mostra a brutalidade alemã e seu tratamento bárbaro com os judeus.

A Noite do Fogo (2021), Tatiana Huezo Ana e suas duas melhores amigas, Paula e Maria, passam seus dias brincando juntas dentro e ao redor de sua aldeia, nas montanhas, e envolve descobrir esconderijos improvisados, aprimorar habilidades mentais de sobrevivência e capturar escorpiões. Suas mães estão sempre atentas a qualquer sinal de homens de fora da aldeia, já que meninas constantemente desaparecem do local. À medida que Ana cresce, sua compreensão dos perigos que a cercam também se torna mais claro.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.

Alfa (2018), Albert Hughes Há aproximadamente 20 mil anos, no continente europeu, Cro-Magnon Keda é um menino filho do chefe de sua comunidade. Junto com um grupo, pai e filho empreendem uma jornada de caça, mas um incidente faz com que eles deixem Keda para trás. Sozinho na mata selvagem, ele faz amizade com um lobo. Juntos, os dois devem encontrar o caminho de volta para casa do jovem e ainda conseguir sobreviver aos predadores.