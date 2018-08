Os 10 filmes mais felizes da Netflix

Dois Caras Legais (2016), Shane Black



Em Los Angeles, nos anos 1970, o detetive Jackson Healy é contratado para solucionar o sequestro da filha de uma funcionária do Departamento de Justiça americano. No entanto, o trabalho se torna mais complicado do que ele poderia imaginar. O detetive, então, decide contar com a ajuda de um atrapalhado ajudante, o detetive particular March.