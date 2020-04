Os 15 melhores filmes recentes para ver na Netflix em 2020

Todos os meses, a Netflix adiciona obras-primas do cinema ao seu catálogo, fazendo a alegria dos cinéfilos. Mas, entre as novidades também existem longas muito elogiados pela crítica especializada, que com certeza se tornarão clássicos no futuro. Para ajudar os espectadores, a Bula reuniu em uma lista as 15 melhores produções recentes da Netflix, com destaque para “História de um Casamento” (2019), de Noah Baumbach; “Joias Brutas” (2020), de Benny e Josh Safdie; e “A Trincheira Infinita” (2020), dirigido por Jon Garaño, José María Goenaga e outros. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Trincheira Infinita (2020), Jon Garaño, José María Goenaga e outros Em 1936, Higinio e Rosa estão casados há poucos meses, quando a Guerra Civil Espanhola começa. Higino tenta ir embora, mas acaba sendo capturado pelas tropas de Franco. Ele consegue fugir e decide usar um buraco cavado na parede de sua casa como esconderijo. Mas, a guerra se estende por mais de 30 anos. Com a casa transformada em uma grande cela, a relação de Higinio e Rosa se deteriora por décadas de isolamento, culpa e segredos.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Atlantique (2019), Mati Diop Em Dakar, no Senegal, Ada é uma garota de 17 anos apaixonada por Souleimane, um pedreiro que trabalha na construção de um prédio futurista, mas ela está prometida para outro homem. Revoltados com a falta de pagamento, os operários resolvem atravessar o oceano em busca de melhores oportunidades em outro país. Quando o barco naufraga, seus espíritos retornam para Dakar.

Democracia em Vertigem (2019), Petra Costa Neste documentário brasileiro, a cineasta Petra Costa parte de seu envolvimento pessoal com a política para relatar o processo de impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, acontecimento que impulsionou a polarização política no país e a ascensão da direita ao poder. O filme possui imagens internas e exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Palácio da Alvorada. “Democracia em Vertigem” concorreu ao Oscar de Melhor Documentário.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector, um garoto de 17 anos, está em um centro de detenção juvenil há dois anos. Como parte de sua terapia de reabilitação, ele recebe visitas de um cachorro chamado Oveja e acaba se apegando ao animal. Quando Oveja deixa de aparecer por ter sido adotado por uma família, Hector resolve fugir para encontrá-lo. Ismael, o irmão mais velho, decide acompanhar Hector para garantir que ele não terá problemas.

Diga Quem Sou (2019), Ed Perkins O documentário acompanha Alex Lewis, que após perder a memória em um acidente de moto, aos 18 anos, precisa contar com a ajuda de seu irmão gêmeo, Marcus, para redescobrir o passado. Devido aos relatos de Marcos, Alex acredita que teve uma infância feliz e uma família unida. Mas, anos depois, seu irmão revela que omitiu um obscuro segredo familiar, com o objetivo de protegê-lo de memórias angustiantes.

Dois Papas (2019), Fernando Meirelles O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. No encontro, eles falam sobre suas vidas e os rumos do catolicismo.

Estrada Sem Lei (2019), John Lee Hancock No início da década de 1930, Elizabeth Parker e Clyde Barrow, um casal de criminosos, viaja os Estados Unidos realizando assaltos a bancos, lojas e postos de gasolina. Por onde passam, eles deixam um rastro de destruição. Baseado em fatos reais, o longa retrata a jornada dos detetives Maney Gault e Frank Hamer, que fazem de tudo para capturar Bonnie e Clyde.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

O Rei (2019), David Michôd Descontente com a realeza, o príncipe rebelde Hal dá as costas à vida real e decide viver entre os plebeus. Mas, com a morte de seu pai tirano, ele é coroado Rei Henrique V da Inglaterra, sendo forçado a viver no mundo que havia abandonado. Agora, o jovem líder terá que aprender a lidar com as pressões políticas, a guerra deixada por seu pai e seus conflitos pessoais. O filme é inspirado na peça “Henriad”, de William Shakespeare.

Paddleton (2019), Alex Lehmann Entre dois vizinhos desajustados nasce uma amizade improvável. Michael, o mais novo deles, é diagnosticado com câncer terminal. Por considerar o tratamento muito cruel, ele não quer passar pelas sessões de quimioterapia e decide viajar para comprar um remédio que tire sua vida antes da doença. Mas, ele não quer pegar a estrada sozinho e pede que seu vizinho, Andy, o acompanhe.