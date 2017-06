Os 10 melhores vinhos brasileiros

A Bula reuniu em uma lista os dez melhores vinhos do território nacional. A seleção levou em conta as classificações do Decanter World Wine Awards (DWWA), a maior competição de vinhos do mundo. Na edição de 2017, mais de 17.200 rótulos foram inscritos na premiação, que contou também com a participação de 219 jurados — entre eles 65 Masters of Wine e 20 Master Sommeliers. Nenhum vinho brasileiro alcançou a categoria principal do evento, a Platinum Best in Show, coordenada por Steven Spurrie, um dos maiores experts em vinhos do mundo. No entanto, alguns rótulos nacionais foram agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze. As descrições são das vinícolas.

Vista do Chá Syrah 2014

(Tinto) Medalha de Ouro (Tinto) Medalha de Ouro Considerado um vinho de personalidade, impressiona já à primeira vista, com sua cor forte, aroma elegante e profundo. Suas notas de café são uma característica do terroir da Vista do Chá. Intenso e concentrado, têm taninos sedutores e bem equilibrados.

Vale da Pedra 2015

(Tinto) Medalha de Prata (Tinto) Medalha de Prata O vinho apresenta cor rubi e aromas de frutas vermelhas, tais como: amora e framboesa. Além disso, apresenta um leve toque de chocolate amargo ao fim da degustação. Seu paladar é agradável, com taninos suaves, redondos e corpo médio.

Vista da Serra Syrah 2014

(Tinto) Medalha de Prata (Tinto) Medalha de Prata Vinho de cor forte e aroma profundo, com amoras e mirtilos em profusão. Notas de café, cacau, pimenta preta, frutas negras compotadas e eucalipto. Com taninos sedutores e robustos, apresenta equilíbrio e excelente acidez.

Leopoldina Chardonnay 2015

(Branco) Medalha de Prata (Branco) Medalha de Prata Leopoldina Chardonnay descata-se pela fineza e delicadeza aromática. O vinho evidencia notas de frutas frescas como maçã e pera. Além disso, sua evolução na taça revela nuances de frutas tropicais, como abacaxi.

Ponto Nero Moscatel

(Espumante) Medalha de Prata (Espumante) Medalha de Prata Espumante de elegante perlage e intenso aroma frutado. Naturalmente harmônico, leve e refrescante, proporcionando prazer inigualável a quem o degusta. Ele apresenta aroma frutado, de pêssego e lichia, além de notas florais de rosas e flor de laranjeira.

Vista do Bosque Viognier 2015

(Branco) Medalha de Prata (Branco) Medalha de Prata Frutado e aromático, o vinho apresenta aromas complexos e intensos que salientam damasco, nozes e um marcante toque floral. É um vinho equilibrado, com textura de boca envolvente e final longo

Raizes Gran Corte 2012

(Tinto) Medalha de Bronze (Tinto) Medalha de Bronze Elaborado através dos melhores Cabernet Sauvignons da família Valduga, possui taninos maduros que fornecem um vinho de corpo amplo, e vigoroso, de excelente maciez. Suas notas aromáticas reaparecem no retrogosto, que é longo e marcante.

Leopoldina Merlot 2013

(Tinto) Medalha de Bronze (Tinto) Medalha de Bronze Na boca é volumoso e potente, revelando vigor, devido ao alto conteúdo natural do álcool em harmonia com fina acidez. Na parte retronasal remete todo seu complexo olfativo de frutas maduras e notas finas elegantes da madeira. Possui longa persistência.

Armando Memória Cabernet Sauvignon 2015

(Tinto) Medalha de Bronze (Tinto) Medalha de Bronze Com uma complexidade de aromas, exalta frutas vermelhas, especiarias e notas de tabaco. Ao paladar apresenta-se como um vinho encorpado, com boa estrutura e taninos equilibrados e macios. Os aromas intensos lembram frutas vermelhas, tabaco e café.