Música como terapia: universidade Johns Hopkins lança playlist cientificamente comprovada para aliviar sintomas de depressão

Pesquisadores da prestigiada Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, investiram tempo e expertise na criação de uma cuidadosamente elaborada playlist de sete horas, visando aliviar os sintomas associados à depressão. Este trabalho musical foi parte integral de um estudo pioneiro que avaliou o papel da psilocibina, um composto químico presente em cogumelos psicodélicos, no tratamento de 24 pacientes com depressão severa. Depois de consumirem uma infusão contendo a substância, os pacientes foram convidados a colocar fones de ouvido de alta qualidade para escutar a seleção musical. Notavelmente, ao término de duas sessões, 67% dos participantes manifestaram uma redução significativa nos sintomas depressivos, mais precisamente uma queda de mais de 50% na intensidade desses sintomas.

O papel da música em tratamentos terapêuticos, especialmente em casos de depressão, tem recebido atenção crescente no meio científico. Diversos estudos corroboram que a música pode estimular áreas do cérebro relacionadas à liberação de dopamina, o neurotransmissor do “bem-estar”, e até mesmo ajudar na reestruturação de conexões neurais. Essa ação combinada da psilocibina com a música parece criar um ambiente propício para a revisitação de traumas e o reenquadramento de experiências emocionais, permitindo aos pacientes uma oportunidade para a cura e o entendimento de sua condição.

A playlist foi originalmente concebida pelo psicólogo Bill Richards em 1967 e sofreu várias modificações ao longo do tempo, graças às contribuições de outros eruditos no campo da psicologia e da musicoterapia. Richards observou que, embora inicialmente muitos dos participantes não estivessem familiarizados com as sinfonias de Brahms e outros compositores clássicos, a experiência foi tão impactante que muitos expressaram o desejo de adquirir essas gravações para sua escuta pessoal.

“Essas melodias têm o poder de alcançar as pessoas de uma forma que palavras frequentemente não conseguem”, explicou Richards em uma entrevista. “Elas percebem que a música clássica é uma linguagem universal que fala de vida, amor, tragédia e redenção de uma forma que transcende as barreiras culturais e sociais.”

Para democratizar o acesso a esta forma inovadora de tratamento, a playlist foi disponibilizada no Spotify. Agora, qualquer pessoa pode usufruir dos benefícios emocionais e psicológicos das canções rigorosamente selecionadas, bastando para isso ter uma conta no aplicativo, que também oferece a opção de assinatura gratuita.

Abaixo, você encontrará o link para esta seleção musical terapêutica. Vale lembrar que é necessário realizar um cadastro no Spotify e fazer o login para aproveitar essa poderosa ferramenta no combate à depressão.



Clique no link para ouvir: Universidade Johns Hopkins divulga playlist que pode ajudar a combater sintomas da depressão