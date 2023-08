O testamento original de Franz Kafka, no qual pedia que sua obra fosse destruída, está disponível para download

A tão aguardada coleção de documentos do renomado escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924) encontrou sua casa permanente na Biblioteca Nacional de Israel, em Jerusalém, após uma série de desafios legais. Apreciadores da literatura podem agora explorar digitalmente desenhos, cartas e o testamento original de Kafka, no qual ele instruía seu amigo, Max Brod, a destruir toda a sua obra literária. Contrariando esse desejo, Brod preservou os escritos de Kafka e, posteriormente, fugiu para Tel Aviv em 1939, escapando da ocupação nazista na Checoslováquia com os valiosos papéis em mãos.

Kafka, que só ganhou reconhecimento postumamente, confiava que Brod destruiria seus trabalhos. No entanto, graças à intervenção de Brod, o mundo conheceu o talento literário de Kafka. Esta decisão de Brod catapultou Kafka para o centro das atenções literárias do século 20, consolidando-o como um dos grandes literatos da época.

A saga dos documentos não parou com a morte de Brod em 1968. Uma batalha legal sobre a posse desses artefatos envolveu vários países e resultou em sua transferência para a Biblioteca Nacional de Israel em 2019. Entre os documentos, os curadores fizeram descobertas surpreendentes, como desenhos anteriormente desconhecidos e um caderno com anotações de Kafka, datado de 1920.

Embora não tenha sido encontrado nenhum trabalho literário inédito, a disponibilidade desses documentos oferece uma nova perspectiva sobre Kafka, proporcionando um olhar mais íntimo e pessoal sobre a vida de um dos escritores mais enigmáticos da história literária.

Clique no link para acessar: Desenhos, cartas e testamento original de Franz Kafka disponíveis para consulta ou download