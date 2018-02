As 10 melhores comédias dos últimos três anos disponíveis na Netflix

Dois Caras Legais (2016), Shane Black



A filha de uma funcionária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é sequestrada em Los Angeles. A mãe da garota contrata o detetive Healy para investigar o caso. Para cumprir a missão, o investigador conta com a ajuda do desajeitado oficial March, e juntos os dois descobrem que as coisas são mais difíceis do que aparentam. A dupla, então, precisa se desdobrar para encontrar uma solução.