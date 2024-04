A belíssima história de amor na Netflix que vai te fazer acreditar no impossível 

Os amores não concretizados detêm um fascínio especial, alimentados pela ausência de conflitos cotidianos, permanecendo idealizados e puros. “A Última Carta de Amor”, dirigido por Augustine Frizzell em 2021, explora essa temática. A narrativa, inspirada na obra de Jojo Moyes, intercala duas épocas distintas, envolvendo quatro personagens principais.

No tempo presente, conhecemos Ellie Haworth (interpretada por Felicity Jones), uma jornalista que, após terminar um relacionamento complicado, se vê envolvida em encontros passageiros com parceiros esporádicos. Em meio a uma investigação jornalística, Ellie encontra no arquivo de seu empregador uma série de cartas de amor datadas de 1965, o que a impulsiona a desvendar a história por trás delas.

Com o auxílio de Rory (Nabhaan Rizwan), o arquivista, Ellie inicia uma busca por mais correspondências, recortes de jornais e endereços que possam lançar luz sobre os protagonistas dessas cartas. À medida que ela avança em sua investigação, flashbacks nos transportam para a Londres dos anos 60, onde conhecemos Jennifer Stirling, uma jovem que acaba de se casar com o influente Lawrence, um homem cuja carreira demanda viagens constantes, deixando-a frequentemente sozinha e descontente. Jennifer tenta se distrair com as regalias de sua vida elitista, entre festas e passeios de luxo.

Durante uma dessas ocasiões, ela conhece Anthony O’Hara, um jornalista financeiro que inicialmente a julga de maneira superficial. No entanto, após uma noite de excessos e sinceridades involuntárias, Anthony se desculpa por suas observações desrespeitosas, iniciando uma amizade com Jennifer. Com o tempo, esse relacionamento evolui para um amor proibido, e Jennifer se vê diante de uma decisão dolorosa: seguir Anthony para Nova York ou permanecer como a esposa de Lawrence.

Enquanto Ellie e Rory dedicam-se a montar o quebra-cabeça dessas vidas entrelaçadas, os dois também se aproximam, descobrindo novas facetas um do outro e da história que estão reconstruindo. A investigação culmina com um encontro com os escritores das cartas, revelando se o final de suas histórias foi feliz ou não.

“A Última Carta de Amor” destaca-se por sua rica ambientação e detalhes de figurino, entregando uma experiência cinematográfica suave e atraente, embora mais lenta que romances típicos. O filme mantém certos enigmas sem solução sobre os destinos de outros personagens, oferecendo ao espectador tanto momentos de relaxamento quanto de envolvimento emocional com a trama.

Filme: A Última Carta de Amor

Direção: Augustine Frizzell

Ano: 2021

Gênero: Romance

Nota: 8/10