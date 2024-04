O filme digno de Oscar, na Netflix, que você não conseguirá parar de assistir

Desde o início de “Os Suspeitos”, uma atmosfera opressiva envolve o espectador, posicionando o filme entre os mais intrigantes thrillers policiais recentes.

Ainda distante de “A Chegada”, seu aclamado filme de 2016, Denis Villeneuve já se destacava por abordar temas contemporâneos como a conquista tecnológica e a submissão de entidades consideradas inferiores, de maneira sofisticada e provocativa. Nesse contexto, Villeneuve aprimora suas técnicas narrativas em uma estrutura que realça a própria essência do storytelling, usando a sutileza para amplificar o impacto das atuações, aspecto crucial neste filme, apesar de certas falhas que ameaçam seu êxito.

A trama segue Keller Dover, um carpinteiro que, após caçar um cervo, enfrenta um drama pessoal quando sua vida se cruza com um complexo caso de desaparecimento. Hugh Jackman interpreta Dover, exibindo uma virilidade exagerada misturada com vulnerabilidades ocultas. Sua performance destila nuances de um homem moldado por preconceitos enraizados. Durante um jantar, Dover se permite relaxar, mas logo é forçado a confrontar uma realidade angustiante ao som de “The Star-Spangled Banner” por Terrence Howard, criando um ambiente doméstico tenso que reflete uma sociedade fragmentada.

O desenvolvimento da história se intensifica no segundo ato, explorando o horror psicológico através do uso magistral da cinematografia por Roger Deakins, que transforma cada cena em um personagem sombrio por si só. Jake Gyllenhaal, como o detetive Loki, é encarregado de desvendar o mistério do desaparecimento. Ele não cai nas armadilhas óbvias, utilizando sua habilidade para sondar as profundezas da maldade humana, o que o leva a suspeitar de personagens inesperados.

Melissa Leo se destaca como uma vilã manipuladora cuja maldade se desdobra após traumas pessoais, complicando ainda mais a trama com questões de exclusão social e fanatismo. A história culmina em um desfecho onde falsas pistas e acusações desviam a atenção de revelações cruciais, subutilizando talentos como Viola Davis, cuja presença esporádica sublinha uma crítica ao desperdício de potencial em narrativas extensas. “Os Suspeitos” termina como um complexo estudo de caracteres marcados por cicatrizes invisíveis e resoluções amargas.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 8/10