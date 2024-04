Uma das mais belas histórias de amor do cinema, baseada em livro lido por mais de 150 milhões de pessoas, está na Netflix

Nicholas Sparks é conhecido como um dos autores mais bem-sucedidos do circuito literário contemporâneo. Com uma impressionante marca de 23 obras, das quais 15 alcançaram o cobiçado topo da lista do “New York Times” e 11 foram adaptadas para o cinema, ele solidificou sua posição como um verdadeiro mestre em cativar o público.

“Querido John”, lançado em 2007, figura como a décima quarta joia em sua coroa literária, mais tarde transformada em filme. Dirigido por Lasse Hallström, o longa conta a história de John e Savannah, interpretados por Channing Tatum e Amanda Seyfried, respectivamente. Ambientado durante o verão de 2001, o enredo desvela um romance intenso entre dois jovens cujas vidas se entrelaçam de forma inesperada.

Apesar da separação física imposta por circunstâncias adversas, John e Savannah mantêm uma conexão através de cartas, nutrindo a esperança de um reencontro. Contudo, o curso implacável da vida e os eventos marcantes, como os ataques de 11 de setembro, lançam sombras sobre seus planos. John, comprometido com suas obrigações no Exército dos Estados Unidos, se vê aprisionado por um dever que transcende suas aspirações pessoais. Enquanto isso, Savannah é confrontada com escolhas que testam sua resiliência e determinação.

No círculo íntimo do casal, figura Tim, um amigo leal cuja própria jornada é marcada por desafios e desilusões. À medida que John e Savannah enfrentam obstáculos aparentemente insuperáveis, a amizade entre eles se fortalece, lançando nuances intrigantes sobre os laços que os unem.

O filme transita entre os momentos de reencontro e separação, capturando a essência de um amor marcado pela distância e pela incerteza. A fotografia, tingida de tons dourados, evoca uma atmosfera de nostalgia, transportando o espectador para um universo onde o tempo parece suspenso.

Embora permeado por momentos de melancolia e saudade, “Querido John”, na Netflix, ressoa como uma ode à esperança e à perseverança. O enredo, embora centrado no amor entre os protagonistas, não hesita em explorar os dilemas morais e as complexidades da condição humana.

Ao desafiar as convenções do gênero romântico, o filme convida o espectador a refletir sobre as escolhas que moldam nossos destinos e os sacrifícios exigidos pelo verdadeiro amor. Mais do que uma simples história de paixão, “Querido John” é um testemunho da força do espírito humano diante das adversidades.

A adaptação do renomado cineasta sueco Lasse Hallström é uma obra que transcende os limites do cinema, ecoando na memória do público muito além dos créditos finais. É uma experiência cinematográfica que ressoa com os corações dos espectadores, lembrando-nos do poder transformador do amor e da resiliência diante das vicissitudes da vida.

Filme: Querido John

Direção: Lasse Hallström

Ano: 2010

Gênero: Drama / Romance

Nota: 7 /10