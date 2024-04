O filme com Ana de Armas e Ryan Gosling, na Netflix, que você não conseguirá parar de ver

Se alcançar o apogeu em uma carreira cinematográfica significa personificar um super-herói, então Ryan Gosling certamente não possui razões para queixas. Este notável ator, que brilhou em filmes tão diversos e cativantes como “La La Land — Cantando Estações” (2016), sob a direção de Damien Chazelle, e “Drive” (2011), do cineasta dinamarquês Nicolas Winding Refn, tem plena liberdade para capturar a atenção do público em projetos tão inovadores quanto pertinentes.

Embora não se possa garantir com total precisão se o uso frequente de atores do calibre de Gosling, que desempenham papéis com grande versatilidade, se tornará um padrão para endossar tais produções, certamente é plausível conjecturar que esta prática indica aspirações significativas de plataformas de streaming em progredir substancialmente na criação de conteúdos de grande relevância, possivelmente até com um toque elitista, ainda que mantenham uma essência de apelo popular. Este delicado balanço entre o refinado e o comum, aspirando ser o primeiro, mas beneficiando-se da abrangência do segundo, parece ser o grande segredo do sucesso na indústria cinematográfica contemporânea, um encanto cada vez melhor explorado por essas corporações gigantescas.

A Netflix faz uma grande aposta com “Agente Oculto” (2022), dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, marcando o início da temporada americana de grandes lançamentos. Com um orçamento impressionante de 200 milhões de dólares, o mais alto para um filme da companhia, baseado no livro homônimo de Mark Greaney, publicado em 2009 pela editora Globo, este blockbuster de verão dos criadores de “Vingadores: Ultimato” (2019) busca solidificar a fundação de uma nova e grandiosa franquia da Netflix, apoiando-se consideravelmente no talento de seu elenco, mais do que na trama propriamente dita, para estabelecer seu lugar no mercado. Completamente à vontade no manuseio de vastos recursos financeiros, os Russo estão atentos tanto às demandas do algoritmo quanto às expectativas do público, assumindo a responsabilidade de atender a todas as exigências de sua nova empregadora.

No filme, Ryan Gosling interpreta Sierra Six, uma espécie de espião cuja sentença é reduzida por Donald Fitzroy, interpretado por Billy Bob Thornton, um alto funcionário. Apesar de algumas falhas iniciais, Six logo é convocado para um novo desafio por Denny Carmichael, seu chefe interpretado por Regé-Jean Page: eliminar Lloyd Hansen, um ex-mercenário da CIA que agora opera no setor privado e explora seus conhecimentos sobre a agência para negociar informações secretas.

A chegada de Chris Evans ao elenco ocorre justamente quando a trama corria o risco de desviar para uma dinâmica similar à de “Missão: Impossível” sem o drama característico de Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. O cinismo de Hansen, realçado por momentos surpreendentemente cômicos e insinuações sobre um passado compartilhado com Six, introduz um leve tom humorístico que eleva o nível do confronto entre os personagens, culminando em uma luta intensa pela verdade, uma vez que Carmichael morre antes de poder oferecer mais ajuda a Six. A personagem de Ana de Armas, Dani Miranda, embora talentosa, infelizmente segue à sombra de Gosling ao longo do filme.

A interação entre Six e Claire, filha de Fitzroy, sequestrada por Hansen, é outro elemento utilizado pelos diretores para ampliar o apelo de “Agente Oculto” a diferentes segmentos do público. Julia Butters, que interpreta Claire, rapidamente desenvolve uma afeição pelo protagonista, que, apesar de inicialmente resistente, acaba revelando uma faceta mais humana. Se restava alguma incerteza sobre a índole heroica de Six, sua evolução na relação com a menina confirma que qualquer laço anterior com o antagonista de Evans pertence a um capítulo encerrado de sua vida. Em sua essência, Gosling vive um verdadeiro herói, encarnado por um homem autêntico.

Filme: Agente Oculto

Direção: Anthony e Joe Russo

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 9/10