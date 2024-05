O filme de terror que lucrou 10 vezes o próprio orçamento nas bilheterias e está na Netflix

“Noites Brutais” é um filme escrito e dirigido por Zach Cregger. Embora sua história não seja baseada em nenhum livro, Cregger sentiu-se motivado a criar o roteiro após ler “The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence”, de Gavin de Becker, um best-seller que ajuda as pessoas a reconhecerem sinais de perigo e violência para se protegerem e, se necessário, tomarem as medidas adequadas para se manterem seguras.

O livro de Becker é direcionado especialmente a mulheres, adolescentes e crianças. A partir disso, Cregger decidiu escrever um curta-metragem sobre uma conversa em que uma mulher ignorava sinais crescentes de alerta. Com o tempo, o cineasta percebeu que sua história tinha potencial para ser mais profundamente explorada.

Apesar de ter sido rejeitado por várias produtoras, incluindo a A24, Cregger conseguiu um investimento de 4,5 milhões da 20th Century Fox para seu filme, considerado um orçamento modesto em Hollywood. Apesar disso, o filme arrecadou 10 vezes mais nas bilheterias e foi aclamado pela crítica.

O roteiro de Cregger tem mais profundidade do que aparenta. A premissa do enredo, embora não fique clara inicialmente, visa mostrar como os homens são os verdadeiros monstros do mundo, enquanto as mulheres lutam constantemente para sobreviver.

A protagonista, Tess (Georgina Campbell), chega a Brightmoor, em Detroit, para uma entrevista de emprego. Em uma noite chuvosa, o bairro não parece convidativo. Quando ela chega em sua hospedagem alugada pelo Airbnb e não encontra as chaves, a tensão aumenta. Depois de tentar entrar em contato com os responsáveis sem sucesso, ela vê uma luz acesa na sala através da janela. Ao tocar a campainha, descobre que há outro hóspede lá dentro, Keith (Bill Skarsgard), que permite que Tess entre e fique com o único quarto. Apesar de inicialmente suspeito, Keith acaba ganhando a confiança de Tess depois de uma conversa amigável.

Durante a madrugada, a porta do quarto de Tess se abre e ela ouve barulhos na sala. No sofá, Keith parece ter um pesadelo. Ela o acorda e ambos ficam assustados. Apesar da presença desse homem desconhecido na hospedagem, sombras pelas paredes sugerem que há algo ainda pior ali.

No dia seguinte, Tess percebe que o bairro parece abandonado e perigoso. As casas estão destruídas e pichadas. Mesmo assim, ela decide ficar hospedada ali com um desconhecido por quem parece estar desenvolvendo uma atração.

Explorando o porão da casa, Tess encontra um quarto sujo com uma cama e uma câmera. Quando a porta do porão se fecha sozinha, ela fica presa e precisa esperar Keith para abrir a porta por fora. Perturbada com o cômodo sinistro, ela conta a ele sobre a cama e a câmera. Ele decide entrar para investigar e acaba desaparecendo.

Para surpresa de Tess, o porão possui mais compartimentos secretos. Há um corredor escuro e assustador e, mesmo sentindo que não deve entrar, Tess acaba indo ajudar Keith depois de ouvi-lo gritar por socorro.

Depois de uma cena assustadora, o filme corta para AJ (Justin Longo), o dono da casa, um artista acusado de assédio sexual. Ele volta para casa e encontra os pertences de Tess e Keith intocados há mais de duas semanas. Embora estranhe, decide ignorar e continuar sua rotina. Até que ele é atraído para o porão da casa, onde também descobre os segredos macabros do imóvel.

O filme aborda o monstro que habita o porão: uma mulher deformada e perturbada que só quer ter um filho para cuidar. Conforme explora a história dessa personagem sombria, a narrativa revela como ela chegou ali e se tornou aquela criatura.

“Noites Brutais”, na Netflix, talvez não tenha executado a ideia da melhor maneira possível, mas o roteiro de Cregger é de um potencial incrível. Um filme de terror cuja tensão jamais cede, mantendo os espectadores angustiados do início ao fim e trazendo reflexões sobre violências contra as mulheres e como o mundo é um lugar hostil para todas.

Filme: Noites Brutais

Direção: Zach Cregger

Ano: 2022

Gênero: Terror/Mistério/Suspense

Nota: 8/10