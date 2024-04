Filme na Netflix vai te fazer chorar até lavar a alma

“Por Lugares Incríveis” é uma jornada cinematográfica que oscila entre o conforto e a crueza da realidade, um lembrete sutil de que nem toda história de amor é um conto de fadas. Embora inicialmente possa parecer uma narrativa acolhedora sobre como o amor pode ser um antídoto para a escuridão, o filme mergulha profundamente nos recantos mais sombrios da depressão e dos transtornos mentais, oferecendo uma visão franca e, por vezes, perturbadora.

Lançado em 2020, o filme dirigido por Brett Haley e adaptado do best-seller de Jennifer Niven pelo roteirista Liz Hannah segue a jornada de dois adolescentes, Finch e Violet, cujas vidas são marcadas por tragédias pessoais e lutas internas. Finch, interpretado por Justice Smith, enfrenta o transtorno bipolar, enquanto Violet, vivida por Elle Fanning, lida com o luto pela perda de sua irmã.

O encontro fortuito entre os dois na beira de uma ponte é o ponto de partida para uma conexão improvável que se desenvolve ao longo do filme. À medida que embarcam em uma jornada para explorar lugares especiais em Indiana, Finch e Violet compartilham momentos de intimidade e vulnerabilidade, formando uma amizade que transcende as dificuldades que enfrentam individualmente.

No entanto, à medida que a história avança, as camadas mais profundas dos personagens são reveladas, expondo suas lutas internas e os desafios que enfrentam diariamente. O filme não se esquiva de retratar a dor e a complexidade da doença mental, lançando uma luz sobre a importância da empatia e do apoio mútuo na jornada em direção à cura.

Embora “Por Lugares Incríveis” não seja uma típica comédia romântica, sua força reside na autenticidade de sua narrativa e na química convincente entre os protagonistas. Justice Smith e Elle Fanning entregam performances envolventes que capturam a essência de seus personagens com sensibilidade e profundidade.

Enquanto “Por Lugares Incríveis” nos conduz por uma montanha-russa emocional, é importante reconhecer que o filme não busca oferecer respostas simples ou soluções rápidas para os desafios enfrentados pelos personagens. Em vez disso, ele nos convida a contemplar a complexidade da condição humana e a entender que a jornada rumo à cura e ao entendimento de si mesmo é muitas vezes repleta de altos e baixos.

A trama não se limita a explorar a conexão romântica entre Finch e Violet, mas também mergulha nas questões mais profundas de identidade, autoaceitação e esperança. À medida que os personagens enfrentam seus demônios internos, somos lembrados da importância de buscar ajuda e apoio quando necessário, e de nunca desistir da possibilidade de uma vida plena e significativa.

Além disso, o filme lança luz sobre a importância do diálogo aberto sobre saúde mental e da destigmatização das doenças psicológicas. Ao retratar de forma honesta e sensível as lutas enfrentadas por Finch e Violet, “Por Lugares Incríveis”, na Netflix, nos convida a questionar nossos próprios preconceitos e a cultivar uma maior compreensão e empatia em relação àqueles que lutam contra doenças mentais.

Filme: Por Lugares Incríveis

Direção: Brett Haley

Ano: 2020

Gênero: Drama/Romance

Nota: 7/10