O melhor filme de 2024 até agora é um dos maiores espetáculos cinematográficos da década

Denis Villeneuve parece empenhado em se superar a cada novo projeto. Em seu desafio de revitalizar “Duna”, a saga de ficção científica escrita por Frank Herbert entre 1965 e 1985, Villeneuve ignorou as peculiaridades presentes na adaptação de 1984, feita por David Lynch, e entregou em “Duna: Parte Um” (2021) uma experiência audiovisual impressionante, beneficiada pela tecnologia contemporânea.

Em “Duna: Parte Dois”, Villeneuve continua a narrar a jornada de um jovem monarca em meio a transformações pessoais e espirituais. O filme aprimora o que havia de fascinante no primeiro, enquanto explora as potencialidades do protagonista, agora mais amadurecido. O roteiro, escrito por Villeneuve e Jon Spaihts, concentra-se na força e nas fragilidades de Paul Atreides, que equilibra sua inocência com um senso de justiça num cenário de brutalidade. Timothée Chalamet brilha em sua interpretação, alternando entre cenas de combate e momentos mais introspectivos, demonstrando uma sólida evolução em sua carreira.

A narrativa retorna a Arrakis, um planeta desértico cuja principal riqueza são as especiarias, protegidas por vermes gigantes que reagem a qualquer perturbação. Os habitantes locais são oprimidos por invasores, até que Paul decide se erguer como um líder e enfrentar os déspotas que exploram seu povo, os Fremen.

O filme retoma elementos do primeiro ao apresentar o funeral de Jamis, um guerreiro derrotado por Paul. A primeira grande virada ocorre quando Paul assume o lugar do rival, surpreendendo sua mãe, Jessica. Rebecca Ferguson, que interpreta Jessica, também explora novos aspectos de sua personagem, enquanto ambos se adaptam a uma vida nômade e de privações. A importância das especiarias é enfatizada, sendo substâncias que aguçam a percepção e são protegidas pelos vermes subterrâneos.

No terceiro ato, “Duna: Parte Dois” retorna ao trabalho de Herbert, destacando a fotografia de Greig Fraser, premiada com o Oscar, e incluindo cenas em preto e branco de uma batalha liderada pelo vilão Feyd-Rautha. Austin Butler se destaca em seu papel, superando Javier Bardem, que interpreta Stilgar. Paul Atreides se prepara para desafios ainda maiores, que Villeneuve promete explorar em “Duna: Parte Três”.

Filme: Duna: Parte Dois

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Aventura/Drama

Nota: 9/10